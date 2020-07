De Feudis: "Ambienti sanificati. Pronti per ripartire nonostante le difficoltà"

Dopo un lungo periodo di inattività, inusuale per una realtà associativa operosa, dinamica e propositiva, riapre al pubblico lo sportello Pro Loco Unpli Bisceglie, provvisoriamente sito in via Cardinale Dell'Olio n. 28.



Da quest'oggi, 6 luglio, la sede sarà aperta dalle 17 alle 20 dal lunedì al sabato. "Riapriamo dopo aver sanificato gli ambienti provvedendo autonomamente alle spese. Riapriamo grazie all'impegno di giovani soci volontari. Riapriamo nonostante non sia stato attribuito alla nostra sede il Servizio Civile per quest'anno che avrebbe, altrimenti, garantito aperture al mattino e al pomeriggio", spiega il presidente Vincenzo De Feudis.

"La scarsità di risorse umane e finanziarie, soprattutto ministeriali, ci costringe a rimodulare il nostro operato", sottolinea il presidente De Feudis, "un operato da sempre caratterizzato da intraprendenza, dinamismo e attaccamento al territorio. Invito i giovani biscegliesi ad affacciarsi nel nostro sportello e a proporre idee innovative per la promozione della città. E invito le istituzioni a non far mai calare l'attenzione nei confronti di quelle associazioni che operano a favore del territorio".

Il prossimo 10 luglio la Pro Loco sarà chiamata al rinnovo delle cariche interne al direttivo: "Vogliamo una Pro Loco sempre più radicata sul territorio, moderna, capace di coinvolgere", conclude De Feudis, "Intanto teniamo a comunicare alla cittadinanza e a turisti e visitatori che siamo a loro disposizione per informazioni".