Ho fatto un giro nel centro storico durante la “prova generale” de Il Borgo delle meraviglie che parte ufficialmente stasera con l’inaugurazione alle 19.30.

È impressionante la cura negli allestimenti dei negozi ricavati nei locali che un tempo ospitavano le nostre botteghe artigiane. Creatività, fantasia, buon gusto, addobbi floreali, luminarie originali… il nostro borgo antico, con tutta la sua bellezza, torna ad essere vivo e accogliente, luogo di incontro e commercio, di cultura, enogastronomia, tradizione. In un’ideale e suggestiva passeggiata all’aperto in continuità con il nostro porto.

Spostiamoci a piedi o in bicicletta, lasciamo le auto distanti, godiamoci i nostri luoghi più belli senza smog, stress e traffico.