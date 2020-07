​Comitato Progetto Uomo:Termina l’operazione antivirus: BUONA PAPPA!

Domenica 28 giugno ha avuto termine l'iniziativa Operazione antivirus BUONA PAPPA!, organizzata dalla associazione Comitato Progetto Uomo per una vicinanza umana e concreta alle famiglie con bambini della prima infanzia, durante l'emergenza sanitaria del covid-19.



L'iniziativa si è adattata alle diverse fasi delle indicazioni sanitarie: in un primo momento con una distribuzione domiciliare, nella seconda fase con una zonale ed infine con una distribuzione centrale. Da aprile a giugno sono state effettuate complessivamente 6 distribuzioni, una ogni 15 giorni, e raggiunti oltre 50 nuclei familiari, donando prodotti alimentari e igienici per i neonati. Nel solco della missione associativa, accanto al dono materiale c'è stata anche una presenza amicale con telefonate e messaggi che hanno attenuato l'isolamento sociale dovuto alla pandemia.

Il servizio è stato reso possibile grazie al coordinamento con il C.O.C e in particolar modo con i responsabili della Protezione Civile di Bisceglie, che abbiamo avuto il piacere di conoscere e di apprezzarne la professionalità. È stata molto utile anche l'intesa con la Caritas cittadina, per cui non c'è stata sovrapposizione di servizi.

Un doveroso ringraziamento va all'Associazione Avvocati di Bisceglie e alla FIDAPA per la donazione dei prodotti che hanno integrato quanto raccolto con il Banco Bebè, organizzato nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie della nostra città e nella Farmacia Silvestris, e le donazioni di singoli concittadini per cui, a ragione, possiamo dire che si è trattato di un'iniziativa corale della città che ha provveduto ai suoi piccoli.

Ma un grazie particolare va ai volontari per l'impegno profuso in questo frangente, come nell'ordinario: Elisa, Rosanna, Marinella, Isa, Tonia, Grazia, Pina, Luciana, Miriana, Angela, Enza.

Un grazie anche agli operatori della comunicazione che con la loro informazione diffondono quanto di bene una comunità riesce a realizzare, indipendentemente da chi lo promuove.

Ciò che ci spinge è la nostra umanità, il nostro farci carico del disagio altrui. Siamo fatti così ... anzi, siamo stati fatti così da Colui che si prende cura della nostra esistenza anche nei momenti tristi, che ci è accanto con una presenza discreta ma vera. Un grande grazie a tutti per la fiducia che avete risposto nella nostra associazione.

Mimmo Quatela - OdV COMITATO PROGETTO UOMO