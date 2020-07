​Circolare, Angelo Consiglio: “Tanto rumore per nulla”

“Al guasto alla circolare di ieri si è posto subito rimedio, nel giro di due ore, limitando al massimo le ripercussioni sul servizio con il mezzo sostitutivo che era stato preventivamente predisposto. Qualcuno ha ironizzato sul guasto meccanico ma forse dovrebbe chiedersi cosa ha fatto, quando ha governato per 12 anni, per migliorare il servizio di trasporto pubblico ed evitare che le circolari invecchiassero senza che fossero sostituite e diventassero obsolete, dal punto di vista meccanico e ambientale, oltre che sporche. La risposta sarebbe fin troppo semplice: niente. Dalla prossima settimana avremo un nuovo mezzo a disposizione. Nel frattempo, con l’entrata di Bisceglie nei servizi minimi garantiti della Regione Puglia, finalmente Bisceglie avrà un cospicuo finanziamento annuale di circa 300mila euro per la gestione del servizio di trasporto pubblico. In tempi brevi, in virtù anche di questo importante obiettivo raggiunto, sarà individuato, da parte dell’ATO TPL BAT, un gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano che garantirà nuovi mezzi e tre nuove linee per coprire il territorio comunale in maniera uniforme ed efficace. Per in mesi estivi, intanto, prosegue l’attività dei bus navetta totalmente gratuiti. E quando riprenderà il servizio vero e proprio, chi non ha usufruito dell’abbonamento a causa dell’emergenza Covid, potrà recuperare il periodo non fruito. Questo significa programmare ed essere lungimiranti. Fare invece i leoni da tastiera è troppo semplice. Ma chi non ha memoria corta ricorda bene cosa è stato il servizio di trasporto pubblico per oltre un decennio”. Lo dichiara Angelo Consiglio, Assessore alla viabilità del Comune Bisceglie.