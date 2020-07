Francesco Spina: Il Sindaco della città è titolare del titolo sportivo

L’anno scorso il Sindaco di Bari De Caro, adotto’ una procedura comunale di evidenza pubblica per assegnare il titolo sportivo del Bari per l’iscrizione in serie D. Se lo aggiudicò De Laurentis. Naturalmente, ciò che è’ regola in Italia non si applica solo a Bisceglie. In queste ore qualcuno sta avallando il principio che il calcio possa sparire a Bisceglie senza implicazioni comunali e del sindaco. Purtroppo, molti dimenticano che esiste una normativa specifica che prevede il trasferimento giuridico del titolo sportivo alla città di appartenenza nella persona del Sindaco. De Caro organizzo’ una gara pubblica per evitare pasticci. Angarano eccepirà forse il “lodo” Bisceglie?? Cioè che le leggi italiane, per il periodo di Sindacatura di angarano, sono sospese nella città di Bisceglie?? La prima volta nella storia repubblicana italiana di una illegalità legalizzata!! Una cosa è’ certa: per il titolo sportivo del Bisceglie Calcio, Angarano non potrà fare Ponzio Pilato come qualche svoltista gli aveva suggerito!!