Microzonazione sismica, avviso pubblico della Protezione Civile Puglia per elenco di esperti

La Protezione Civile della Regione Puglia, al fine di avviare gli studi di Microzonazione Sismica in 84 comuni delle province di Foggia, BAT e Bari, ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di professionisti (ingegneri, geologi, architetti) cui attingere per la redazione/completamento degli studi di Microzonazione Sismica (MS) e Condizione Limite per l’Emergenza (CLE).

La microzonazione sismica consente di riconoscere, a una scala comunale o subcomunale, le condizioni geologiche, geomorfologie e geotecniche dell'immediato sottosuolo, per individuare eventuali effetti di sito a seguito di un sisma. Questa operazione si attua in sede di pianificazione territoriale e dell’emergenza, nella ricostruzione post-sisma e nel supporto alla progettazione antisismica.

L’Elenco sarà a disposizione delle Amministrazioni comunali che potranno attingere dallo stesso per l’affidamento di eventuali incarichi, previa idonea formazione effettuata con il supporto del CNR-IRPI e del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università Aldo Moro di Bari.

La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le 13 del 20/07/2020.

I professionisti iscritti all’Albo professionale da almeno 3 anni, potranno consultare l’avviso qui