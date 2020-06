Giustizia: la Procura di Trani attiva il nuovo sportello telematico

La Procura di Trani ha avviato il nuovo "sportello telematico giustizia Puglia" per la prenotazione telematica degli appuntamenti. Lo sportello telematico consente agli utenti esterni (cittadini, avvocati, consulenti, polizia giudiziaria) di prenotare un appuntamento con il personale amministrativo consentendo all'ufficio di razionalizzare e organizzare il lavoro anche al fine di eliminare i tempi di attesa. In una prima fase il servizio sarà fruibile attraverso l'utilizzo di un browser, poi con una applicazione dedicata. L'intervento è stato realizzato dalla regione Puglia per il tramite di InnovaPuglia, attraverso la società Links e si inserisce nel più ampio progetto "Innovazione digitale degli uffici giudiziari della regione Puglia", programmato dalla regione e ministero della giustizia in collaborazione con le procure generali e le corti di appello di bari e di lecce.

"L'uso dei sistemi realizzati o in via di realizzazione nell'ambito del progetto - si legge in una nota della procura di Trani - comporterà per tutti gli uffici giudiziari della regione numerosi benefici quali ottimizzazione dei costi, aumento dell'efficienza, riqualificazione del personale, maggiore garanzia di sicurezza e privacy (integrità dei contenuti e tracciabilità), visibilità (tracciabilità dello stato di avanzamento delle pratiche)".

L'utente, accedendo al sito https://www.stgp.cloud/, avrà la possibilità di prenotare l'appuntamento compilando una scheda sintetica contenente minimi riferimenti anagrafici e selezionando il servizio per il quale richiede un colloquio. Potrà, inoltre, scegliere data e ora degli appuntamenti e, conclusa la prenotazione, lo sportello restituirà un riepilogo (stampabile, esportabile in pdf ed automaticamente trasmesso anche via mail) per accedere al Palazzo di Giustizia.