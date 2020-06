Il Tempo dei Piccoli, la prima giornata

Da qualche anno sistemaGaribaldi conclude a Bisceglie la sua stagione con un appuntamento dedicato ai più piccoli che fortunatamente si è riusciti a sottrarre alle grinfie del virus e grazie alla Municipalità, al Teatro Pubblico Pugliese, alla Regione Puglia, al bando vinto da Kuziba Teatro e a moltissimi sostenitori, è confermato!

Ora però, quando il CamionTeatro si disporrà in fondo ai 40Scalini per l'appuntamento delle 21,00 con Roberto Anglisani, il suo omaggio a Richard Bach e il Piccione Giovanni Livigno, è possibile che il pubblico sia già tutto sudato. Ma non importa, la distanza di sicurezza proteggerà certamente dalla puzzona accumulata prima di tutto, dalle 17,00, nel cortile del castello, esercitando la Voce del verbo giocare, poi assistendo nel parco "tartaruga" ad una delle storie del Teatricolo dei Fattapposta (17,00 e 19,00), quindi dipingendo i cartelloni pubblicitari di piazza Vittorio Emanuele perché i manifesti li facciamo noi, senza poter naturalmente evitare le incursioni di Guerrilla Urbana Letteraria.