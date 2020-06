Al via il XXV congresso del Rotary International Distretto 2120 Puglia e Basilicata

Si terrà sabato 20 giugno 2020, a partire dalle ore 10:00, il XXV Congresso del Rotary International Distretto 2120 nel corso del quale saranno conferiti importanti riconoscimenti per le attività svolte durante l'annualità 2019/20. Il primo luglio, invece, saranno ufficializzati i nuovi incarichi distrettuali Puglia e Basilicata per l'a.r. 2020/2021. Tra questi si rilevano quelli affidati ai biscegliesi Mino Dell’Orco e Pierpaolo Sinigaglia.

Le anticipazioni riguardano la carica di Assistente del Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri per la Zona 6 assegnata a Mino Dell'orco che succede nel medesimo incarico a Pierpaolo Sinigaglia,assistente del Governatore Sergio Sernia per l’a.r. 2019/20. Lo stesso Sinigaglia, inoltre, è stato nominato componente di Staff del Governatore Eletto Giuseppe Seracca Guerrieri. Saranno, oltre a ciò, attribuiti altri importanti incarichi, quali quelli di presidenti e componenti in commissioni del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, a numerosi soci del locale Club di Bisceglie.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Telesveva (Digitale Terrestre: canale 17 per Puglia, Matera e Provincia; canale 90 per Potenza e Provincia) o, in alternativa, sui siti web www.telesveva.it e www.rotary2120.org. Sarà anche possibile assistere allo streaming sulla piattaforma Facebook, collegandosi al link www.facebook.com/TELESVEVA/ www.facebook.com/distretto2120/.

Si tratta di un bel riconoscimento per il Rotary Club di Bisceglie che, con costanza e impegno, continua a portare alto il suo nome attraverso importanti attività di service sul territorio, riscuotendo grande attenzione da parte dell'intero Distretto.