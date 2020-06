«A cielo aperto...Il cielo è di tutt*!»

Seguendo il filo di aquiloni che sembra spuntare dalle pagine rodariane di una sempre viva “Grammatica della fantasia”, il tema che si snoda ne “ll Tempo dei Piccoli 2020” ha dato vita alla sorpresa di un magico intreccio tra “La città bambina” e “Dei Muri: il cielo è di Tutt*”, due progetti vincitori dell’avviso pubblico“Periferie al Centro - intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia” – Teatro Pubblico Pugliese.

Come da programma, mercoledi pomeriggio 17 giugno si svolgerà presso il Parco “La Tartaruga”, quartiere S. Andrea, il laboratorio di costruzione di aquiloni “Il cielo è di Tutt*” a cura di Legambiente, come piccolo contributo per “Il Tempo dei Piccoli” che sabato mattina 20 giugno ospiterà presso “Parco Cittadella”, un secondo laboratorio di costruzione degli aquiloni a cura di VolereVolare, per poi ritrovarci “A cielo aperto” domenica mattina 21 giugno in zona porto con l’iniziativa ”Il cielo è di Tutt*: aquiloni in volo”. Quindi…restate sparpagliati, ma tutt* col naso all’insù per questo spettacolare appuntamento!

E intanto che sta prendendo il volo il ricchissimo programma imbastito con la direzione artistica di Bruno Soriato della Compagnia Kuziba Teatro insieme agli atri Partner del progetto ”La città bambina”, “Dei muri: il cielo è di Tutt*”, nato dalla collaborazione tra Qualibò, Boaonda, Legambiente Margherita di Savoia e Futuro Anteriore, Vi da appuntamento a Luglio e Vi invita a conoscere le tante altre iniziative “A cielo aperto” al link https://www.iltempodeipiccoli.it/a-cielo-aperto-2/ .