​Riapre la Biblioteca Isolachenoncè presso la sede di Universo Salute - Opera Don Uva​

Da martedì 16 giugno riapre la Biblioteca Isolachenoncè presso la sede di Bisceglie di Universo Salute - Opera Don Uva. Si tratta della prima biblioteca che riapre i battenti dopo la fase di emergenza covid, garantendo a tutti gli utenti le condizioni di massima sicurezza nella sala lettura come negli spazi attrezzati all'aperto.

Sono oltre un migliaio i titoli disponibili tra letteratura, saggistica e libri per ragazzi: il catalogo sarà presto disponibile online su una speciale sezione (in fase di allestimento) del portale www.donUva.it, interamente dedicata alla Biblioteca. Potranno usufruirne non solo i dipendenti di Universo Salute e della comunità di Don Uva, ma anche tutti i cittadini e naturalmente i più piccoli, secondo il seguente calendario di apertura: martedì dalle 16,30 alle 19,30; mercoledì dalle 16,30 alle 19,30; giovedì dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30; venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30.

Isolachenoncè è un'iniziativa del Circolo dei Lettori - Presidio del Libro di Bisceglie in collaborazione con Universo Salute: in programma, per tutta l'estate, un articolato calendario di eventi, mentre è ancora visitabile su prenotazione la mostra #centogiannirodari.