Confermare in prossimità della riapertura formale dei teatri in Italia un'iniziativa come Il Tempo dei Piccoli, a Bisceglie dal 19 al 21 giugno, non è stato semplice. Ha richiesto innumerevoli aggiustamenti, ma soprattutto la tenace volontà di una squadra convinta del senso di un appuntamento che da sei stagioni suggella la programmazione di sistemaGaribaldi.

E di questa convinzione, non senza correre qualche rischio, se ne sono fatti partecipi i partner sostenitori: il Comune di Bisceglie, il Teatro Pubblico Pugliese, la Regione Puglia con il progetto Periferie al Centro, la Granoro e nuovi arrivati come il Camping La Batteria o Apulia Food Academy. Avendo da sempre coltivato l'idea di un'azione condivisa, l'impresa, dallo scorso anno affidata alla direzione di Bruno Soriato, conta poi su di una vastissima rete di collaborazioni, fra le quali spiccano il capofila Kuziba Teatro, le Vecchie Segherie Mastrototaro e ZonaEffe. Ma sarebbe un peccato dimenticare gli apporti delle altre librerie cittadine, Abbraccio alla Vita e PrendiLuna, dei sorprendenti Archimisti, di Cozinha Nomade, Biciliae, Binario 0, del Circolo dei Lettori e di molti altri ancora. Il Tempo dei Piccoli è l'omaggio all'infanzia che dedichiamo al termine di una stagione che abbiamo dovuto interrompere bruscamente e che è bello poter comunque concludere rispettandone l'ultimo atto.

Svincolandoci dal riassunto di un programma vastissimo che invece vale la pena scorrere per intero, merita solo aggiungere che è attivo un sito (iltempodeipiccoli.it) e un sistema di prenotazione, con la possibilità di ricevere anche a casa il proprio biglietto con la scheda di autocertificazione, indispensabili entrambi per poter rispettare le attuali “regole del gioco”.

Sulle onde di RadioCittàBambina si potrà compiere un sorprendente itinerario virtuale, incontrando figure di prestigio come la poetessa Livia Chandra Candiani, la scrittrice Giusi Quarenghi, il maestro Franco Lorenzoni, l’artista Antonio Catalano o il grande burattinaio Mariano Dolci. Mentre non rinunceranno al rapporto diretto, viaggiando su di un camion teatro, artisti come: Roberto Anglisani, Daria Paoletta, Robert Mc Neer, il pianista Mirko Lodedo, i burattinai Valentina Vecchio e Fattapposta. Una segnaletica del tutto fantastica, un murales dedicato a Sepulveda, un gigantesco mandala da colorare insieme, fiabe “senza” telefono lette dal vivo, arpe eoliche e aquiloni…. perché tutto torni A cielo aperto.

Programma

Sarebbe bello bastasse gridare, come a nascondino: “Tana libera tutti!” per far finire di colpo questa pandemia! Il teatro è chiuso, e adesso come si fa? Semplice: si fa che teatro è tutta la città. E cosa vuol dire? Vuol dire che stavolta gli attori saremo noi tutti, il palcoscenico sarà la strada, la luna illuminerà la scena e le nuvole saranno il nostro soffitto! Faremo come si faceva una volta, quando i copioni non erano scritti da prima: un grande esperimento collettivo, come sarebbe piaciuto a Gianni Rodari.



Non sappiamo di preciso come sarà, certo è che stando sempre in casa ci manca di poter giocare, correre, abbracciare; ci manca poterci emozionare, a fondo respirare, e a perdifiato urlare; insomma ci mancano tutte le cose che finiscono in –are, che, si sa, sono quelle più aperte, anzi quelle proprio spalancate! Anche se non possiamo farle tutte subito, intanto, senza fretta, vediamo un po’, possiamo… ecco, ad esempio: cominciare!

Al posto della filovia, una teatrovia che attraversa la città con fermate immaginarie dalla segnaletica fantastica; voci che viaggiano nell’aria sulle onde di RadioCittàBambina, l’unica radio di cartone che funziona a meraviglia; un carro di attori, un pianoforte errante, un mandala di scarabocchi, un murale con un gatto innamorato di una gabbianella, storie che non stanno né in cielo né in terra e una distesa di aquiloni lanciati… a cielo aperto.

nota in margine: Il tempo dei piccoli non rispetta le regole adulte e si muove secondo dinamiche proprie, incrociando la fretta con stupore e dissenso. Non è facile stabilirne misura o durata: non s'inchina a nessuna lancetta. Un'idea si può avere accucciandosi un poco, ma ci vogliono guide sapienti, un binocolo lungo e voler mettersi in gioco.

ASPETTANDO IL TEMPO DEI PICCOLI

DOMENICA 14 GIUGNO



ORE 17 ONLINE

Radio Città Bambina | Puntata 2

LUNEDÌ 15 GIUGNO

ORE 11 ONLINE

Cozinha Nomade | Le petit chef

Laboratorio online di smart cooking per bambini e famiglie. Come divertirsi stando insieme e imparare a cucinare una nuova ricetta… in diretta con un nomade culinario!

> laboratorio su piattaforma Zoom; rivolto a bambini di 8-11 anni, con la supervisione di un familiare; su prenotazione, max 10 partecipanti





ORE 17 ONLINE

Radio Città Bambina | Puntata 3

ORE 19 SPAZIO SQUOLA

squolaGaribaldi | La vita nascosta delle case (come una città invisibile)

Incontro conclusivo del laboratorio annuale “Che figura!” a cura di Valentina Vecchio

riservato alle famiglie dei partecipanti



MARTEDÌ 16 GIUGNO

ORE 17 ONLINE

Radio Città Bambina |Puntata 4

ORE 19 SPAZIO SQUOLA

squolaGaribaldi | La macchina volante

Incontro conclusivo del laboratorio annuale “Piccola tribù” a cura di Raffaella Giancipoli

riservato alle famiglie dei partecipanti





MERCOLEDÌ 17 GIUGNO

ORE 17 ONLINE

Radio Città Bambina | Puntata 5

ORE 17 E ORE 19 PARCO TARTARUGA

QuaLiBò/BoaOnda/Futuro Anteriore/Legambiente Margherita di Savoia

Il cielo è di tutti. Laboratorio di costruzione di aquiloni

Con materiale di riciclo, impariamo a costruire aquiloni per farli volare e superare tutti i muri perché, come dice Rodari, Il cielo è di tutt*!

Intervento nell’ambito del progetto “DEI MURI: IL CIELO È DI TUTTI” – programma “Periferie al Centro - intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia”

6-11 anni su prenotazione max 10 partecipanti costo: € 3

ORE 17 SUL MURO PIÙ GRANDE

Marta&Joe

Street Kids Art Crew

Cantiere per un murale collettivo in omaggio al grande scrittore cileno Luis Sepúlveda, recentemente scomparso. Un'azione per rispecchiare nelle acque del porto i luoghi che amava: dal deserto di Atacama alla foresta, dalle città colorate del Sudamerica ai tetti di Amburgo. Un grande murale da colorare insieme ai giovanissimi street artists che vorranno cimentarsi in questa impresa!

dagli 8 anni max 4 bambini alla volta, nel rispetto del distanziamento sociale

GIOVEDÌ 18 GIUGNO

ORE 17 ONLINE

Radio Città Bambina | Puntata 6

ORE 17 SUL MURO PIÙ GRANDE

Marta&Joe | Street Kids Art Crew | Cantiere per un murale collettivo

ORE 17 E ORE 19 - VECCHIE SEGHERIE

squolaGaribaldi

Segnaletica fantastica Laboratorio di design immaginario.

Chi l'ha detto che per strada ci possano essere solo i segnali stradali che conosciamo? Un laboratorio per inventare i segnali del “Fare attenzione! Passaggio biciclette volanti” oppure “Pericolo! Cuore che batte” o ancora: “Dare precedenza alla natura” e così via, per ridisegnare la segnaletica della città bambina.

> dai 6 anni su prenotazione max 10 partecipanti costo: € 3



NON SI SA DOVE, QUANDO MENO TE L’ASPETTI

Le ribelli mascherate

Guerrilla urbana letteraria

Non si può sapere quando né dove colpiranno ancora… Una cosa però è certa: occhi aperti, dalla sera alla mattina potrebbero spuntare poesie, fiorire libri o sbocciare filastrocche nei posti più insensati. Se li scoprite, mi raccomando, ditelo subito agli amici!

IL TEMPO DEI PICCOLI

VENERDÌ 19 GIUGNO

ORE 17 ONLINE

Radio Città Bambina | Puntata 7

ORE 17 E ORE 19 CORTILE DEL CASTELLO

sQuolaGaribaldi

Voce del verbo giocare

laboratorio di giochi all'aria aperta a cura di Raffaella Giancipoli

Certe volte il verbo giocare non si fa più trovare... Il verbo giocare in casa proprio non ci sa stare: ha bisogno di annusare, cielo guardare, col naso all'insù camminare. Se anche voi avete un verbo giocare in casa e non sapete più come fare, venite a trovarci e vedremo di farlo ragionare!

>dai 5 anni in su su prenotazione max 10 partecipanti costo: € 3

ORE 17 E ORE 19 PARCO TARTARUGA

I fattapposta

Storie dal teatricolo

Quando arriva scoppiettando il teatricolo, una cosa è sicura: ci sta di mezzo il teatro di figura! Spento il motore, aperti i teatrini, ecco spuntare pupazzi e burattini. Seduti! Silenzio! Accosta, accosta! E quello cos’è? Ma sì, guarda, è proprio un fattapposta…

ORE 18 PIAZZA VITTORIO EMANUELE PALAZZUOLO

Rocco Sienese

100x140. I manifesti li facciamo noi!

Cantiere aperto d’arte pubblica: grandi manifesti per piccoli pittori

>dai 6 anni in su attività per un bambino alla volta, nel rispetto del distanziamento sociale

DALLE 18 ALLE 20 LARGO CASTELLO/TORRE DI NORD-OVEST

ZonaEffe/Centro di Educazione Ambientale

Mare in vista!

Appunti per un mare da salvare, letture a sorpresa e InfoMarePoint

ORE 18:30 VECCHIE SEGHERIE

Nati per leggere di Andria/Universo Salute Opera don Uva/Vecchie Segherie Mastrototaro

La lettura che cura

Donazione di una piccola biblioteca di libri per bambini al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Bisceglie

a seguire

ORE 19 VECCHIE SEGHERIE

Circolo dei Lettori/Il presidio del libro con Vecchie Segherie Mondadori Bookstore

Lezioni di fantastica. Storia di Gianni Rodari

Presentazione del libro di Vanessa Roghi (ed. Laterza), dialoga con l’autrice Alessandro Laterza

Alzi la mano chi, nella sua vita, non ha mai avuto tra le mani un libro di Gianni Rodari! Un maestro di scuola che ha inventato un nuovo modo di guardare il mondo. Lezioni di Fantastica ricostruisce la vita di questo grande intellettuale a partire dalle sue passioni: la politica, il giornalismo, la pedagogia, la scrittura e la letteratura, con l'ambizione di raccontare un uomo il cui gioco di invenzioni e parole, come ha scritto lui stesso, «pur restando un gioco, può coinvolgere il mondo».

ORE 21 TEATROVIA, FERMATA SCALINATA

Roberto Anglisani

Il piccione Giovanni Livigno

Ballata per piccione solista ispirata al più famoso parente Jonathan Livingston

Giovanni Livigno è un piccione nato in un quartiere di periferia di una grande città. Crescendo, anche per lui arriva quel momento della vita in cui il gruppo è tutto, e la vita del gruppo ha le sue regole: bisogna cercare sempre qualcosa di nuovo, di diverso, di rischioso… un racconto metaforico ed emozionante che con grande sapienza narrativa ci accompagna a spiccare il grande volo.

>7-99 anni, su prenotazione; posti limitati; costo: € 5 a persona

SABATO 20 GIUGNO

ORE 10 E ORE 11 PARCO CITTADELLA

Aquilonisti di Bari VolereVolare

Laboratorio di costruzione di aquiloni

Laboratorio per imparare a costruire oggetti volanti e toccare le nuvole con le proprie mani a cura di Nicola Lupoli

>6-11 anni su prenotazione max 10 partecipanti costo: € 3

ORE 17 ONLINE

Radio Città Bambina | Puntata 8

ORE 17 E ORE 19 VECCHIE SEGHERIE

Giuliano Di Cesare

Contattometro e Arpe Eoliche

Laboratorio di costruzione di strumenti sonori per mettersi in contatto con se stessi, con gli altri e con la natura. Nel profondo Nord, quando ulula la tramontana, si dice che un dio stia suonando la sua enorme arpa seduto sui grandi alberi nelle foreste… utilizzando elementi di recupero, si compongono stranissimi aggeggi che suonano col fiato e con il vento.

>7-11 anni su prenotazione max 10 partecipanti costo: € 3

ORE 17 E ORE 19CASTELLO

sQuolaGaribaldi | Voce del verbo giocare | laboratorio a cura di Raffaella Giancipoli





DALLE 18 ALLE 20 LARGO CASTELLO

ZonaEffe-Centro di Educazione Ambientale | Mare in vista!

Appunti per un mare da salvare, letture a sorpresa e InfoMarePoint

Archimisti | Piazza un gioco

Percorso pedonale di giochi all’aria aperta. La città bambina ha strade da percorrere solamente su cavallini colorati e piazze in cui è vietato… non giocare! Ogni piazza, un gioco.

Biciliae | Signori, in ciclocarrozza!

Avete mai provato l’ebbrezza di un giro in ciclocarrozza? Questa è l’occasione per sentirsi la Cenerentola del futuro: come arrivare al castello con un cavallo a due ruote e speciali ciclocchieri molto amici dell’ambiente.

>per un nucleo familiare alla volta, nel rispetto del distanziamento sociale

ORE 18 BAGNASCIUGA

Barbonaggio teatrale di Ippolito Chiarello

Appunti di geofantastica

Arriva a Bisceglie l’attore che con il suo sgabello ha fatto il giro del mondo, creando una vera e propria icona dell’attore girovago. Direttamente sulla spiaggia salirà sul palcoscenico più piccolo mai esisitito e potrete scegliere dal Menù le storie che vi piacciono di più.

>per un nucleo familiare alla volta, nel rispetto del distanziamento sociale

ORE 17 E ORE 19 PARCO CITTADELLA

Cavalieri Erranti

Cose che cadono dal cielo

Racconto per baracca e burattini di e con Valentina Vecchio

Madre Natura si manifesta per un solo giorno prendendo le sembianze di una vecchia strega, lasciando lasci cadere… beh dipende, potrebbero essere dei semi, un’occasione cogliere al volo, e se fossero oggetti pesanti e inaspettati? Attenti: cadeee!

>dai 5 anni in su su prenotazione posti limitati



ORE 19 PARCO DELLE BEATITUDINI

La luna nel pozzo

Superman & me

di e con Robert McNeer

Come tanti bambini, anche il protagonista di questo spettacolo ha un grande eroe: Superman! È proprio convinto di poter volare anche lui; nella mia vita di ogni giorno, però, rimane inspiegabilmente per terra… Tra le gioie e le paure di un’infanzia americana negli anni ’60 nutrite dalle immagini del fumetto di Marvel, respiriamo l’aria di un’epoca in cui bastava credere in un sogno per realizzarlo. Dedicato ai giovani supereroi che sanno ancora volare.

>dai 7 ai 99 anni su prenotazione posti limitati costo: € 5 a persona



ORE 21 TEATROVIA, FERMATA SCALINATA

Compagnia Burambò

Una storia che non sta né in cielo né in terra

di e con Daria Paoletta

La lunga e incredibile storia d’amore tra Marionna e Cataldo, indecisi se ascoltare gli altri o quello che dice loro il cuore. Attraverso il corpo e la voce dell’attrice prendono vita le peripezie dei due innamorati, che tra comari ficcanaso, pescatori e ammalianti sirene cercano, nell’eterna lotta della vita sulla morte, di far trionfare il loro amore.

>dai 7 ai 99 anni su prenotazione posti limitati costo: € 5 a persona

DOMENICA 21 GIUGNO

ORE 7 SPIAGGIA LA TESTA

Physis Trekking Astrofili | Gli operai del sole: eclissi d’Equinozio

Che giorno speciale! Quest’anno l’Equinozio d’Estate, il giorno più lungo dell’anno, inizia con una eclissi di sole. Vale proprio la pena fare una levataccia, per una volta… ma per poterla guardare occorrono filtri speciali, che ci trasformeranno in operai del sole.

a seguire

Joya Centro Yoga | Saluto al sole

Una sequenza per grandi e piccoli per dare il benvenuto all’Estate, a cura di Gilda Bellifemine

ORE 10 PORTO

Aquilonisti VolereVolare/BinarioZero/ QuaLiBò/BoaOnda/ FuturoAnteriore/Legambiente

Il cielo è di tutti: aquiloni in volo

Farfalle giganti, draghi alati, mongolfiere, è il giorno di tirare fuori dalle soffitte tutto ciò che può volare. Portatevi un binocolo: il Signore degli aquiloni vi darà il segnale quando sarà il momento di farli volare insieme… a cielo aperto!

ORE 11 BAGNASCIUGA

Barbonaggio teatrale di Ippolito Chiarello | Appunti di geofantastica

ORE 17 ONLINE

Radio Città Bambina | Puntata speciale: la squola son la Q

DALLE 18 ALLE 20 LARGO CASTELLO

Archimisti | Piazza un gioco

sQuolaGaribaldi | Mandala del cielo in terra

a cura di Mariablù Scaringella e Valentina Vecchio

Cantiere d’arte pubblica per disegnare le stelle più belle, comporre costellazioni immaginarie e sentire la potenza del magico cerchio blu dipinto di blu in omaggio alla musica del cielo nel giorno del sole.

>dai 6 anni per 4 bambini alla volta, nel rispetto del distanziamento sociale



ORE 19 TEATROVIA, FERMATE NEI QUARTIERI

Mirko Lodedo

Piano tour

Nella giornata della Festa della Musica, un pianoforte errante se ne va per la città: la musica è sempre un viaggio, ma stavolta arriva proprio dentro al quartiere: se sentite una nota correte al balcone, aprite le persiane e spalancate i cuor!

ORE 19 CASTELLO

ZonaEffe

Favole senza telefono

A cura di Angela Di Ceglie e l'Annina, con la complicità di Silvia Cappa e Giuliano Di Cesare.

Per tutta la quarantena, abbiamo potuto sentire solamente le voci delle narratrici e dei narratori che ci raccontavano le mitiche favole al telefono di Gianni Rodari: stavolta invece potremo finalmente vederli in faccia! Una staffetta delle narratrici e dei narratori che hanno accompagnato questi mesi, un regalo per farsi compagnia condividendo lo stesso cielo, senza telefono!

ORE 21 LARGO CASTELLO

Saluto finale

Un arrivederci per esprimere insieme un desiderio da custodire per l’anno prossimo.

ORE 21:30 ARENA PARCO DELLE BEATIDUDINI

Proiezione film per famiglie

Il Giardino Botanico Veneziani è aperto domenica 14 e domenica 21 dalle 11:30 alle 13:30, oppure contattare lo 327 4216440 per visite su prenotazione.

informazioni e botteghino:

Quest'anno più che mai il tempo dei piccoli lo facciamo insieme: vi chiediamo pazienza e collaborazione per renderlo possibile!

Molte iniziative sono gratuite o con una quota di partecipazione molto contenuta. Per tutte le iniziative è necessaria la prenotazione o l’iscrizione, che sarà possibile effettuare fino a esaurimento posti. Per iscriversi ai laboratori o prenotarsi agli spettacoli è necessario inviare una mail all'indirizzo dedicato, specificando in oggetto titolo e data dell’attività a cui si intende partecipare e nel corpo della mail nome, cognome ed età di ciascun componente del nucleo familiare coinvolto.

A chi invierà la richiesta di prenotazione verrà fornita una liberatoria da compilare; a eventuale pagamento effettuato, la prenotazione si riterrà completa solo al ricevimento della liberatoria firmata. Su richiesta, nel territorio comunale di Bisceglie è possibile ricevere i biglietti a domicilio al costo aggiuntivo di € 1 a consegna.

INFO

info@iltempodeipiccoli.it | fb: Sistema Garibaldi / La città bambina

LABORATORI

I laboratori, ove indicato, hanno il costo di € 3 a partecipante. I cantieri d’arte sono gratuiti.

info: 3458742606 (dal lunedì al venerdì 17:00-20:00 e dal 19 al 21 Giugno 10:00-13:00/15:00-18:00)

iscrizione: laboratori@iltempodeipiccoli. it

I laboratori si svolgeranno in luoghi attrezzati con postazioni distanziate. Non saranno ammessi partecipanti senza prenotazione.

SPETTACOLI

Gli spettacoli, ove indicato, hanno il costo di € 5 a persona. Gli spettacoli di burattini sono gratuiti.

info: 3711189956 (dal lunedì al venerdì 17:00-20:00 e dal 19 al 21 Giugno 10:00-13:00/15:00-18:00)

prenotazione: botteghino@iltempodeipiccoli. it

Per assistere agli spettacoli è necessario prenotare uno spazio riservato al nucleo familiare. Ogni famiglia è invitata a portarsi stuoie o cuscini per assistere allo spettacolo dalla propria postazione delimitata a terra!

Il tempo dei Piccoli è un marchio di SistemaGaribaldi ideato da Carlo Bruni e sostenuto dalla Città di Bisceglie, dalla Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese.

Con la direzione artistica di Bruno Soriato, quest'anno si realizza in collaborazione con ZonaEffe e Vecchie Segherie Mastrototaro e si trasforma in un esperimento collettivo grazie al gruppo di lavoro che con passione lo sta coltivando, formato da: Nunzia Antonino, Marta Maria Balu, Livio Berardi, Carlo Bruni, Donato Di Clemente, Rossana Farinati, Raffaella Giancipoli, Pietro Naglieri, Giuseppe Pesce, Mariablu Scaringella, Laura Soldani, Beppe Strafella, Annabella Tedone, Valentina Vecchio. Si sono stretti attorno all’idea di una città bambina da coltivare insieme Silvia Cappa, Angela Di Ceglie, Ferdinando Di Cesare, Viviana Peloso, Rosa Leuci, Massimo Valente. Questa edizione straordinaria si realizza anche grazie al sostegno di Granoro e di Camping La Batteria e Apulia Food Academy, nonché alla straordinaria disponibilità di molte realtà che aderiscono con sorprendente slancio e gratuità, tra cui i ragazzi e volontari della scuola di italiano per stranieri Penny Wirton, le insegnanti e gli alunni del Service Learning e della Scuola Senza Zaino, Abbraccio alla Vita, gli ArchiMisti, Arena Cinema all’aperto, BinarioZero, Biciliae, Bisceglie Approdi, BoaOnda, ControCorrente, Cozinha Nomade, Euratletica, i Fattapposta, Futuro Anteriore, Il viale dei ciliegi, Info Point Turismo, Joya Centro Yoga, Legambiente Margherita di Savoia, Linea d'Onda, Minnie Club, Mosquito, Muvt, i Nuovi Scalzi, Open Design School Matera, Physis Trekking Astrofili, Prendi Luna Book&More, Presidio del libro/Circolo dei Lettori, QuaLiBò, Sosta Palmizi.

RadioCittàBambina è una invenzione di Nunzia Antonino e Rossana Farinati per il Tempo dei Piccoli con la complicità di Livio Berardi, RKO, le intervistate e gli intervistati: Roberto Anglisani, Livia Chandra Candiani, Antonio Catalano, Danilo Dolci, Paola Fresa, Franco Lorenzoni, Giusi Quarenghi, Vincenzo Mastropirro e i ragazzi dell’Orchestra Monterisi; le intervistatrici e gli intervistatori: Vichi con Gianna Grimaldi, Fara con Angela Iurilli, Giancarlo Attolico con i ragazzi di BinarioZero, la piccola compagnia del Teatro Kismet con Annabella Tedone, la banda di Ruvo con Raffaella Giancipoli, Valentina Vecchio e i Cavalieri erranti, Viviana e i suoi giovanissimi lettori, Nando di Modugno e i suoi ragazzi con Mariapia Valente, i musicisti pazzi: Vince Abbracciante, Giuliano Di Cesare, Andrea Gargiulo, le Faraualla, Mirko Lodedo, Livio Minafra, Tommaso Scarimbolo e i Bembè Percussion Ensamble, Fabio Trimigno; le libraie con la testa fra le nuvole delle librerie per ragazzi di Bisceglie: Cetta Gallo, Viviana Peloso e Silvia Cappa e infine le tribù dei laboratori della sQuolaGaribaldi nonché le redazioni del Radiogiornale fantastico provenienti dalle scuole primarie di tutti i circoli, ma anche dei triangoli e dei quadratoli della città di Bisceglie.