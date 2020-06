​Le nozze d’oro di Vito e Carmela, i fondatori di “Prestige”​

Festeggiano oggi le loro nozze d’oro Vito Di Molfetta e Carmela Di Benedetto, fondatori di “Prestige”, storico negozio di biancheria della nostra città.

Il negozio, sito in piazza San Francesco da quasi mezzo secolo, si è subito affermato grazie alla professionalità e sopratutto per merito della forza di questa speciale coppia.

L’amore profuso nel loro lavoro non è mai passato inosservato ai nostri concittadini, che da decenni ormai associano all’insegna “Prestige” Vito e Carmela. Quando si incontrarono nel lontano 1960 fu amore a prima vista e divenne subito una relazione “clandestina”...troppo piccoli per fidanzarsi in quegli anni. Nonostante tutte le difficoltà, sognavano già di sposarsi, mettere su famiglia, e con molta ambizione di creare una piccola azienda indipendente.

Dopo tanti sforzi e sacrifici, videro così esauditi i loro desideri, avviando la loro attività a pochi anni dal matrimonio.

“Abbiamo unito le nostre forze e i nostri cuori”,così rispondono a chi chiede come abbiano fatto a concretizzare ciò che prima era solo un progetto. Oggi più che mai invitano le nuove generazioni ad amare la famiglia più di qualsiasi altra cosa, perché è questa che sprona a rischiare tutto, a lanciarsi in una nuova avventura che potrebbe rivelarsi qualcosa di meraviglioso.