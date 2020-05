Angelo Bisceglia: “L’estate del Villaggio Lido Nettuno sarà diversa ma bellissima”

Sarà un’estate straordinaria. È la convinzione del Villaggio Lido Nettuno, che si accinge a cominciare alla grande il periodo più atteso dell’anno. L’emergenza delle scorse settimane non ha minimamente scalfito l’entusiasmo del team dello stabilimento situato tra Molfetta e Bisceglie, pienamente al lavoro per garantire relax, serenità, sicurezza. Oltre che i consueti servizi che storicamente rendono il Villaggio Lido Nettuno un angolo di paradiso apprezzato in modo unanime.

“Ci siamo – racconta Angelo Bisceglia, uno dei componenti dello staff del Nettuno – e vogliamo rassicurare i clienti: sarà una stagione magica. Sarà diversa, ma sarà bellissima. Apriamo le porte a questo fantastico periodo con sorriso e passione”. Il concetto vale non solo per lo stabilimento balneare, ma anche per la trattoria “Buen Vivir”, la favolosa location sul mare che già da qualche giorno è ripartita con le sue proposte ricche di gusto e genuinità. “Abbiamo avuto tantissime prenotazioni – prosegue Angelo – e la gente si fida di noi. D’altronde da sempre mettiamo tutti nelle condizioni di trascorrere qualche ora in totale serenità, come se si stesse a casa. Anzi meglio”. Nella gestione degli spazi del Buen Vivir ci sarà capillare cura dei dettagli, a tutela della sicurezza di tutti e per valorizzare la voglia di felicità di ogni cliente. La prenotazione sarà obbligatoria, i tavoli posizionati in modo tale da garantire la distanza tra i non congiunti, mentre non ci sarà alcun bisogno di distanza per condividere la tavolata con fratelli e sorelle, genitori e figli. Un’interessante novità sarà costituita dal menù dotato di QR Code. “Non saranno cartacei – dice ancora Angelo – il cliente scaricherà il menù con il cellulare e comunicherà ciò che preferisce al nostro personale”.

Gli enormi spazi di spiagge e piscine, poi, saranno a totale disposizione dei clienti. Ogni ombrellone sarà posizionato in modo da garantire comodità e serenità. Abbronzarsi, insomma, sarà ancor più speciale e rilassante. “Abbiamo spazi abbondanti per soddisfare le esigenze di tutti – dice ancora Angelo – Ogni bagnante vivrà un’estate all’insegna della spensieratezza e della gioia, con tutti i confort che la nostra struttura mette storicamente a disposizione. Bar e tavolini all’aperto, spazi verdi e comunione assoluta con la natura. E il nostro personale che, con sorriso, discrezione e professionalità farà di tutto, e anche di più, per regalare tutto ciò che uno potrebbe desiderare”. Ogni cosa concorre, insomma, in direzione della condivisione di un angolo di autentico benessere, capace di indurre felicità e appagamento.

La gente apprezzava e apprezza anche quest’anno, al punto che la campagna abbonamenti sta andando benissimo. C’è ottimismo, fiducia, positività. C’è la voglia di viverla: un’estate diversa, ma bellissima.