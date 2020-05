Sventola da Palazzo di Città la bandiera arcobaleno del movimento LGBTI​

«In occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia abbiamo colto con grande convinzione l'invito della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie a far sventolare da Palazzo di Città una bandiera arcobaleno, simbolo del movimento dei diritti civili della comunità LGBTI (gay, lesbiche, bisessuali, transgender, intersessuali).

Come è già avvenuto per le altre ricorrenze civili e democratiche in questo periodo di inevitabili restrizioni per l'emergenza sanitaria abbiamo scelto di ricordare in modo simbolico ed in sicurezza quanto sia importante non perdere di vista il progetto di una società giusta ed inclusiva».

E' quanto affermato dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Con la Presidente della Commisione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie, Lia Storelli, il Presidente Nazionale di Arcigay, Luciano Lopopolo - prosegue -, abbiamo issato la bandiera su Palazzo di Città.

La complessità di questo periodo ci ha insegnato quanto le marginalità e le fragilità siano più esposte al rischio nei momenti di crisi e non solo. Che si tratti di discriminazioni legate a ragioni identitarie o che si tratti di marginalità sociali, economiche, lavorative è fondamentale costruire una società delle #inclusioni e delle #opportunità per tutte e tutti.

Dalle difficoltà del nostro presente cogliamo il progetto di una umanità e di una società in cui ogni cittadina ed ogni cittadino possa vivere in sicurezza ed esprimere il proprio potenziale umano e civile».