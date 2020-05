Il fenomeno del gioco in line in Italia

Il trend del gioco online in Italia

Una costante durante gli ultimi anni: stiamo facendo riferimento all’aumento del numero di giocatori che puntano e scommettono online. Questo trend in crescita è stato stimolato anche dalle misure restrittive che sono state imposte da parte del Governo per superare la prima fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

Il gioco online rappresenta, al giorno d’oggi, una passione che si sta diffondendo a macchia d’olio, anche per via della notevole evoluzione tecnologica che da qualche anno ha preso piede anche in questo settore. E, con il boom di smartphone e tablet, sempre più giocatori si sono avvicinati ai software sempre più all’avanguardia che vengono realizzati dalle specifiche case.

Proprio in virtù del fatto che il web viene sempre di più usato come sistema per puntare e scommettere, ecco che ci sono sempre più piattaforme che mettono a disposizione l’opportunità di cimentarsi con vari giochi d’azzardo, tra cui blackjack, slot machine e roulette. Rispetto al poker, sono questi i siti che stanno avendo più successo negli ultimi mesi e che stanno crescendo ad un ritmo estremamente sostenuto.

Puntare su mobile

La scelta del casino mobile su cui iniziare a scommettere non è affatto semplice come si potrebbe pensare in un primo momento. Ormai, ogni piattaforma di intrattenimentopropone un numero di giochi sempre più ampio, così come sono anche tantissimi i bonus e le promozioni che vengono garantiti agli utenti che si registrano per la prima volta sul portale.

Prima di creare un conto di gioco, però, è bene valutare con grande attenzione le caratteristiche della singola piattaforma. Il primo passo deve essere quello di controllare la presenza del marchio AAMS/ADM, oltre che del protocollo “https”, in modo tale da avere la sicurezza su una protezione a 360° sulle attività che vengono svolte all’interno del casinò online.

Il passo successivo è inevitabilmente quello di dare un’occhiata alla gamma di giochi che viene proposta e alla grafica che si può apprezzare con l’accesso diretto da smartphone e tablet. Velocità della piattaforma e reputazione sono altri due fattori molto importanti e, infine, ecco che si può valutare meglio anche il bonus di benvenuto, i suoi vantaggi e quanto sia complicato sbloccarlo oppure se venga accreditato immediatamente sul conto di gioco dopo il primo versamento.

Modalità di gioco live e realtà virtuale

Sono questi i nuovi trend che dovrebbero caratterizzare il mondo del gioco online nel 2020. La modalità di gioco live sta prendendo sempre più piedi ed è apprezzata da tantissimi utenti. Basti pensare al gioco della roulette, in cui c’è la possibilità di prendere parte ad una partita in streaming, in cui vi è un croupier in carne e ossa, con cui si potrà interagire tramite una chat o altri specifici strumenti proposti dalla piattaforma.

Anche le scommesse sportive sono state rivoluzionate dalla modalità di gioco live, che offre la possibilità di puntare direttamente durante lo svolgimento di un determinato evento o partita. In questo modo, chi è più ferrato nei pronostici e avverte le classiche “vibrazioni giuste” può far fruttare queste sue capacità realizzando delle vincite di tutto rispetto. Attenzione, infine, anche all’intelligenza artificiale, con tanti giochi online che potrebbero permettere agli utenti di vivere un’esperienza decisamente realistica, indossando strumenti come guanti e occhiali VR.