Catechesi e incontri nel nome di Giovanni Paolo II

L’emergenza non ferma le iniziative dell’Associazione Giovanni Paolo II per il centenario di Papa Wojtyla, che ricorre lunedì 18 maggio 2020. Non ci saranno il tradizionale Riconoscimento e la premiazione del concorso studentesco, rinviati a ottobre, ma momenti di preghiera e raccoglimento.

Da giovedì 15 a sabato 17 maggio, alle ore 18.00, il padre spirituale dell’Associazione, don Giuseppe Abbascià, terrà tre catechesi dedicate ai temi della vita, della famiglia e dell’eucarestia in connessione agli insegnamenti di Giovanni Paolo II. È possibile seguirle in rete sulle pagine Facebook Cattedrale di Bisceglie, Associazione Giovani Paolo II, Riconoscimento Giovanni Paolo II e sul sito dell’Associazione.

Momento clou sarà il 18 maggio, data che coincide con la ripresa delle celebrazioni con i fedeli. La messa delle 18.30, svolta in Concattedrale e contingentata secondo le norme prescritte dalla CEI, sarà in ricordo di Papa Wojtyla per i cento anni della sua nascita. Sono previsti la benedizione con la reliquia.