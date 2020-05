Emergenza Covid-19 e settore balneare: le proposte di Confimpresaitalia Bat

Con una lettera inviata al Presidente della regione Puglia Emiliano e agli amministratori della provincia BAT e dei Comuni, la Confimpresaitalia Bat ha formulato una serie di richieste da parte del settore balneare, gravemente colpito dall’emergenza sanitaria, affinché le istituzioni pongano la loro attenzione verso questo settore notevolmente danneggiato e con all’orizzonte molte incognite e nessuna certezza.

"Siamo consapevoli che l’unico modo per poter gestire questa estate anomala consisterà nell’applicare il più possibile delle misure di distanziamento fisico, evitando assembramenti e minimizzando le possibilità di contatto fra gruppi di persone non conviventi.

Sappiamo però anche che si tratta di una novità assoluta, che la pandemia ci costringerà a relazionarci con gli altri con modalità che stravolgono le nostre abitudini, e alle quali non sarà istintivo adeguarsi.

Chiediamo quindi, fra le altre cose, un grande aiuto alle istituzioni, affinché comunichino ai cittadini, che poi sono i nostri clienti, il corretto comportamento da tenere sulle spiagge. Come ConfimpresaItalia BAT abbiamo ragionato a lungo su come si debba gestire praticamente la ripresa, e con questo comunicato intendiamo contribuire con le nostre riflessioni a inquadrare e a strutturare il percorso di definizione degli standard prossimi venturi.



Illustrando per punti ciò che riteniamo importante venga applicato:

1. possibilità di fare filtro all’ingresso degli stabilimenti, allontanando a pieno diritto coloro i quali presentassero alterazioni fisiologiche che possano far presupporre una condizione di malattia non ancora conclamata.

2. Ai fini della tracciabilità, siamo favorevoli all’istituzione di un registro delle presenze standardizzato dal quale sia possibile risalire a ritroso eventuali catene di contagio, nel malaugurato caso in cui dovesse emergere la presenza di un ammalato dopo il suo passaggio nello stabilimento.

3. Suggeriamo di far predisporre, ovunque sia possibile, la separazione dei flussi in ingresso e in uscita dei clienti, e di indicare nei punti di possibile assembramento l’obbligo di distanziamento.

4. Per operare il distanziamento fisico fra nuclei non conviventi, quest’anno sarà necessario diradare le distanze fra gli ombrelloni. Quale che sia la distanza che il Comitato Tecnico Scientifico riterrà più opportuna ai fini della sicurezza, chiediamo che, per non penalizzare maggiormente i titolari di concessioni poco profonde, sia possibile applicare anche distribuzioni più creative, tipo a scalare, facendo riferimento (in alternativa) anche a un parametro tipo “superficie a disposizione del singolo ombrellone”

5. Dovendo evitare assembramenti, sarà necessario implementare dei sistemi di prenotazione obbligatoria e privilegiare forme di pagamento a distanza e/o anticipate, in modo da evitare il più possibile code all’ingresso e affollamenti alla cassa.

6. Riducendo la capienza delle spiagge organizzate, inevitabilmente il fatturato sarà ridotto, così come i margini di utile. Sarebbe di grande aiuto se si operasse una riduzione drastica dei contributi da versare per i lavoratori stagionali da giugno a settembre.

7. Ipotizziamo che si cercherà di orientare i gestori verso una somministrazione con stoviglie e tovagliato monouso. Auspichiamo un potenziamento quindi dei servizi di prelievo dei rifiuti, senza aggravio di costi per le imprese.

8. Conoscendo l’alta caratura degli esperti impegnati nella redazione dei protocolli da applicare anche negli stabilimenti balneari, riteniamo pleonastico inoltrare suggerimenti sull’uso di mascherine e protezioni in genere. Solo ci permettiamo di sottolineare come diversi

professionisti individuino nei guanti di lattice - al momento introvabili e comunque venduti a caro prezzo – una protezione dubbia, che può portare a trascurare l’azione igienica più importante, cioè il lavaggio delle mani, e chiediamo, qualora fornisca un grado di protezione idoneo in entrambe le direzioni di permetterci di optare per gli schermi facciali in PET, che consentirebbero di migliorare quella che, in definitiva, dovrebbe essere un’esperienza di benessere nelle relazioni gestore-cliente (ovviamente a distanza!).

9. Riteniamo essenziale che i protocolli che usciranno dal lavoro della Commissione prevedano anche materiali documentali, da scaricare dai siti di Regione, Provincia, Comuni, uniformi, chiari, e valevoli come schede di autocontrollo.