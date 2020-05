L’Associazione Baywatch nell’elenco regionale della Protezione Civile

Con la determinazione del dirigente sezione Protezione Civile del 5 maggio 2020, l’ASD Baywatch è stata inserita nell’“Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile”.

“Per noi - le parole del presidente della Baywatch Mimmo Rubini - è un onore entrare nella grande famiglia della Protezione Civile che ha sempre lavorato tanto per il territorio e tantissimo sta facendo in questa fase di emergenza. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale che fin dall’inizio sostiene il progetto Spiagge sicure”.

“Un altro passo importante per la Baywatch - continua Rubini - che ormai dal 2014 è una presenza stabile nel panorama associativo biscegliese. Da 6 anni siamo responsabili della sicurezza dei cittadini sulle spiagge libere della nostra città, un impegno che assume un’importanza ancora maggiore quest’anno. Non sappiamo ad oggi quali saranno le misure e le norme da rispettare per l’accesso in spiaggia quest’estate: tuttavia noi, i nostri ragazzi, i bagnini, gli OSS che tanto si sono spesi per garantire alle persone disabili di vivere il mare biscegliese, ci siamo. La Baywatch è al lavoro e sarà pronta per rispondere ancora una volta Presente alla richiesta di sicurezza dei cittadini”.

“Come cittadino e Consigliere comunale - dichiara Piero Innocenti - sono fiero dell’iscrizione della Baywatch nell’elenco regionale della Protezione Civile. Un riconoscimento significativo per un’Associazione che ho contribuito a fondare alcuni anni fa e per il lavoro svolto in questi anni da tanti giovani appassionati e innamorati della Città di Bisceglie”.