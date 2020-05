Focus sul settore turismo. Alle 18 in diretta Facebook sulle nostre pagine

La cosiddetta “Fase 2” al centro dell’attenzione. Con tutti i dubbi, gli interrogativi, le contraddizioni, ma anche le speranze e la fiducia che porta con sè. Ne parleremo oggi pomeriggio alle 18 con cinque noti operatori del settore turismo in Puglia.



L’appuntamento, organizzato dal LiveNetwork per offrire una panoramica di interesse e rilevanza su temi al centro dell’attenzione e della vita concreta dei cittadini, andrà in onda sulla pagina Facebook di Molfettalive.



Interverranno Nicola Pertuso, “mente” del Villaggio Lido Nettuno, nonché componente del consiglio direttivo della Federazione italiana pubblici esercizi, Rachele Barra, direttrice del Nicotel Hotel di Bisceglie, Barletta e Corato, Luigi Lanotte, fondatore del gruppo “A proposito di viaggi”, Antonio Capacchione, presidente del sindacato balneari, e Michele Matera, proprietario del ristorante “Corteinfiore” di Trani.



Sul tavolo le difficoltà del settore turismo, le prospettive e le sfide da affrontare in un territorio, quello pugliese, che si sta rimboccando le maniche per sciogliere i lacci dell’emergenza, ben sapendo che non sarà semplice.



Vacanze, estate, nuovi progetti per i mesi a venire. Non reste che darvi appuntamento alle ore 18 sulle pagine Facebook e sui portali del LiveNetwork.