​Torna la fortunata trasmissione Crazy For You​ con Capitan Crazy e Frank Lorussetto​

Venerdì 8 maggio 2020, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, su Radio Centro Bisceglie (RCS 93.100 Mhz) e, contestualmente, in diretta streaming sul sito www.rcsbisceglie.it, tornerà in onda per la versione 2020 la fortunata trasmissione Crazy For You, ideata e condotta da Angelo Di Ceglie in arte Capitan Crazy e Francesco Lorusso detto Frank Lorussetto.

Non potranno essere presenti ospiti in studio per via dell’attuale emergenza Covid-19, ma il “galeone musicale” ricomincerà a proporre emozioni e divertimento ai suoi numerosissimi spettatori - distinguendosi tra le trasmissioni più seguite di Radio Centro. Il format di Crazy For You è giocato sulle abilità e sui talenti dei due poliedrici artisti biscegliesi i quali metteranno a disposizione dei radioascoltatori la propria arte.

La cifra stilistica che contraddistingue le dirette di Capitan Crazy e Frank Lorussetto sta nelle notevoli innovazioni apportate in ambito radiofonico che fanno di Crazy For You una trasmissione assolutamente contemporanea e al passo con i tempi.

Lorussetto e Capitan Crazy ideano il programma nel 2014 portando gli spettatori giovani e meno giovani ad affezionarvisi attraverso un uso accurato e convincente della voce e per mezzo di linguaggi e tecniche registiche che strizzano l’occhio alla contemporaneità nazionale. Oltre al puro divertimento, inoltre, il programma riferirà di notizie di cronaca e cultura.