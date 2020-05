Il Concorso nazionale dei Diritti Umani promosso dal Club per l'Unesco Bisceglie

È giunto alla IX Edizione il Concorso Nazionale sui Diritti Umani destinato agli studenti della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo grado, della Scuola Secondaria di secondo grado, indetto dalla Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO, validato e condiviso dal MIUR per l’alto valore morale e la forte valenza educativa, sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti.

Questa IX Edizione vede come Referente regionale per la Puglia il Club per l’UNESCO di Bisceglie. L'argomento scelto per le riflessioni degli alunni per l'anno scolastico 2019-2020, nell’ambito dell’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 “Educazione di qualità per tutti” e della Campagna UNESCO #HerEducationOurFuture, è “I Diritti del Fanciullo: 30 anni di storia, quale futuro In Italia e nel mondo?” in considerazione che il 2019 è stato il trentesimo anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

Numerosi gli elaborati giunti da diversi istituti scolastici della Puglia di ogni ordine e grado, scadenza 18 aprile, che la Commissione di valutazione regionale preposta, ha dovuto valutare alla luce della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 quale documento di riferimento più importante a livello mondiale, per la tutela di tutti i bambini e bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

La Commissione Scientifica designata dal Club per l’UNESCO di Bisceglie diretto da Pina Catino - Coordinatrice regionale del Concorso – è stata presieduta dalla dott.ssa Antonella Pagano - critico letterario internazionale A.I.C.L, affiliata UNESCO dal 1971. La composizione della Commissione: prof.ssa Anna Paola Colavito - Ordinario di Italiano, Storia e Cittadinanza, Geografia presso la Scuola Secondaria di primo grado “Sylos” Bitonto; dott. Francesco Cozzoli - Laurea Magistrale in Filologia Moderna; ing. Giuseppe Dammacco; prof.ssa Rosa Leuci, già ordinario di Lettere italiane e latine nei Licei e presidente Circolo dei Lettori di Bisceglie; cav. Nicolantonio Logoluso, storico numismatico, accademico Pontificia Tiberina di Roma; dott. Angelo Perrini (pittore, scultore, fotografo) Tutor CEPU@CAMPUS Bari; arch. Pierpaolo Sinigaglia.

Il Concorso sui Diritti Umani vuol essere l'occasione per riflessioni e attività su tematiche di profondo spessore culturale, di rilevante importanza educativa e di grande attualità sociale, allo scopo di sollecitare l’energia, l’immaginazione e l’iniziativa dei giovani per superare le sfide che l’umanità si trova ad affrontare.

I risultati delle selezioni effettuate a livello regionale e nazionale, saranno pubblicati sul sito internet della FICLU www.ficlu.org .