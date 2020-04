​Jazz For Freedoom​, l'iniziativa del Club per l'Unesco di Bisceglie e della Nuova Accademia Orfeo

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie, presieduto da Pina Catino, e la Nuova Accademia Orfeo, diretta da Vanna Sasso, in occasione della “Giornata internazionale del Jazz”, che cade il 30 aprile, presentano l’evento musicale Jazz For Freedoom, che ha come obiettivo quello dell’educazione alla pace. L’evento è stato segnalato e ricevuto al “Outreach Team internationaljazzday2020”.

Si è trattato di realizzare un contributo musicale in video, costruito da un gruppo di valenti musicisti presso le proprie abitazioni per diffondere l’etica di un movimento globale come il jazz: un invito a riconnetterci durante l’isolamento che causa incertezza, stante l’attuale emergenza COVID-19.

Questa espressiva forma d’arte internazionale, racchiusa in un contributo video, con la direzione artistica di Vanna Sasso, vede insieme gli eclettici musicisti Donny Balice alla tromba, Michele Anastasia al sassofono, Roberto Marasciuolo al pianoforte, Pasquale Buongiovanni alle chitarre, Raffaele Matteucci al basso, viene presentata al fine di celebrare i valori che la Giornata vuole trasmettere inclusione, pace, dialogo tra culture, diversità e rispetto per i diritti umani e della dignità, sradicamento della discriminazione, favorire la libertà di parola, promuovere l’uguaglianza di genere, rafforzare il ruolo dei giovani nel cambiamento sociale e strumento educativo.

Il concerto è anche un omaggio al grande sassofonista americano Lee Konitz, artisticamente attivo fino all’ultimo, venuto a mancare il 15 aprile scorso, all’età di 92 anni, vittima del coronavirus.

L’UNESCO ha dichiarato, nel novembre 2011 con la risoluzione 39, che il Jazz è Patrimonio immateriale dell’umanità quale strumento di sviluppo e crescita del dialogo interculturale volto alla tolleranza e alla comprensione reciproca.

Nelle circostanze peculiari di questa Giornata Internazionale del Jazz, che forse più di altri generi musicali ha avuto un ruolo importante e fondamentale nell’unione dei popoli, mentre il mondo affronta la pandemia di COVID-19, la musica sta unendo le persone aiutandole a mantenere viva la speranza.

Il video è disponibile sulla pagina Facebook del Club per l’UNESCO di Bisceglie e sul link https://www.youtube.com/channel/UCGp4dLjPM8J40P375tvOleg.