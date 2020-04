Mercoledì 29 aprile 2020 sarà inaugurata online, e in particolare sulla piattaforma social Facebook, l’iniziativa giornalistica e sportiva “Mino’s Coffee. Lo sport ai tempi del Coronavirus”. Si tratta del nuovo appuntamento bisettimanale condotto dal giornalista biscegliese Mino Dell’Orco, voce della Fondazione DCL e della Gazzetta del Mezzogiorno, in diretta ogni mercoledì e venerdì alle ore 16:00 sul gruppo BisceglieSport per la regia di Sebastiano Ursi.

Gli argomenti della prima puntata saranno incentrati sullo sport del triathlon: si parlerà, infatti, del movimento triathlon pugliese tra speranze di ripresa all’alba della fase 2 dell’emergenza Coronavirus e di quali prospettive a medio/lungo termine.

Grandi ospiti arricchiranno la prima puntata. A prendere parte ai collegamenti saranno Claudio Meliota (presidente regionale Federazione Italiana Triathlon), Antonello Mastrofilippo (referente tecnico giovanile Fitri Puglia - tecnico “Tommaso Assi” Trani triathlon, settore giovanile) e Luigi Cangellario (istruttore Fitri - direttore tecnico FitCenter 2.0 Triathlon Bisceglie).

La puntata, inoltre, sarà condita da sportivi e contributi di addetti ai lavori. I semplici curiosi potranno facilmente formulare domande e lasciare commenti sulla bacheca del gruppo BisceglieSport.

Quest’ultimo, di concerto alla puntata, sarà aperto a tutti coloro che vorranno fruirne, facilmente e gratuitamente, a sostegno dello sport che non si ferma e continua a correre.