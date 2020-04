Cozinha Nomade supera la pandemia così: Smart Co.Cooking. Cucinare insieme partendo da Bisceglie

"Abbiamo costruito uno spazio intimo chiamato Cozinha Nomade ma arrivò il giorno in cui quel tavolo che teneva vicini vicini dei perfetti sconosciuti, doveva essere ripensato", e quel tempo è stato dettato da un virus che ha costretto l'intera popolazione mondiale a modificare le proprie abitudini. Cozinha, il laboratorio di cucina nomade incastonato nelle trame del tessuto urbano di Bisceglie, ha ri-progettato la propria mission ed è così che si è creata la "rete di nomadi culinari spesso stranieri residenti in Puglia per viaggiare restando a tavola", permettendo ai nomadi culinari di cucinare connessi direttamente alle città di Instanbul, Torino, Bologna, Barcellona.

"Abbiamo immaginato nel tempo dei contributi economici per la gestione dello spazio di Cozinha Nomade, ma arrivò il giorno in cui molte persone persero il lavoro a causa di una pandemia mondiale che congelò l'erogazione di alcuni servizi (tra cui i nostri, chiaramente); fu allora che decidemmo di ripensare la nostra offerta contaminandola con una nuova linfa vitale" scrivono sul profilo Facebook. "Sostenitori da sempre degli "assembramenti umani", abbiamo progettato gli Smart Co.Cooking: degli appuntamenti culinari on line durante i quali vengono trasmesse nuove ricette mentre si sperimenta e si cucina insieme. Ciascuno è connesso dalla propria cucina di casa con altre persone connesse da tutta Europa. Sono cambiate tante cose negli ultimi tempi, i nostri valori non sono cambiati. Sosteniamo la condivisione della conoscenza, l'empowerment e il lavoro sulla fiducia in se stessi e negli altri. Siamo convinti che Cozinha Nomade possa essere volano per i nomadi culinari ma anche i partecipanti per elaborare maggiore consapevolezza del proprio io".

Così in questo periodo sono stati realizzati 15 appuntamenti durante i quali i partecipanti hanno condiviso cucina, famiglia, tradizioni, spazi privati. "Ci scambiamo suggestioni; insieme è più bello cucinare. Gli smart co- cooking sono degli spazi in cui ricostruire il nostro tavolo. Non siamo mai soli" commentano. E non sarà di certo un periodo di isolamento a spezzare i rapporti di condivisione.