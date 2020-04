​Nicola Losapio su Rai 1 con "Vivi e lascia vivere"

Nicola Losapio su Rai1: l’interpretazione dell’attore biscegliese è andata in onda nel corso della prima puntata della fiction Vivi e lascia vivere, giovedì 23 aprile 2020. Nell’occasione, è stato impegnato nel ruolo di cliente esigente. Il personaggio, nella vicenda, si trovava in compagnia dell’attrice Silvia Mazzieri nel ruolo di Giada. Quest’ultima ha preso le vesti della figlia della protagonista Laura Ruggiero, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Vivi e lascia vivere, in onda ogni giovedì sulla prima rete Rai, narra a puntate la vicenda di Laura che ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

La regia della fiction è stata affidata a Pappi Corsicato e a recitare insieme a Elena Sofia Ricci e Silvia Mazzieri, si riscontano Antonio Gerardi, Massimo Ghini, Cristina Donadio, Carlotta Antonelli, Giampiero De Concilio, Iaia Forte, Bianca Nappi e Teresa Saponangelo.

Nicola Losapio, ancora impegnato tra cinema e teatro, si ricorda per altre interpretazioni televisive come quelle della fiction Rai La vita Promessa di Ricky Tognazzi, Figli con Alessandro Preziosi, Basta un paio di Baffi con Sergio Assisi e Il capitano Maria con Vanessa Incontrada.