​Cena con delitto, rigorosamente da casa

Murders Inn è una nuova compagnia teatrale che mette in scena un ciclo di cene con delitto, pensate per far trascorrere una serata piacevole e divertente, all'insegna del buon cibo e di una bella compagnia. Questo progetto nasce con l'intento di diffondere una nuova tipologia di teatro interattivo, fatto di uno scambio partecipato con il pubblico e grazie a un entourage di professionisti di alto livello, il divertimento sarà garantito.

L’iniziativa di Murders Inn è nata 5 anni fa con la voglia di creare un modo diverso per fruire il teatro interattivo, dinamico, partecipato: l’idea, infatti, diffusa totalmente per passione e a titolo gratuito, fa degli spettatori di Facebook degli aspiranti detective. La squadra pugliese vede anche la partecipazione del biscegliese Andrea Di Molfetta. Le cene con delitto, quindi, sospese per il periodo di emergenza Covid-19, che si svolgono in teatri, ristoranti, circoli culturali e scuole di teatro, sono sostituite dall’attività online.

La squadra è composta da Maria Lanciano, attrice (ideazione e sceneggiatura); Carmen Centrone, attrice; Andrea Di Molfetta, video editing e contenuti online; e Valentina Lanciano, grafica contenuti online.

Murders Inn fa sapere: «Il nostro obiettivo consiste nel rendere il socialdrama non soltanto una distrazione da quarantena, ma un'altra modalità di fruire il teatro. Il socialdrama si basa sulla drammatizzazione di fatti realmente accaduti, per cui è anche un espediente per raccontare fatti storici scomodi, portandoli all'attenzione del pubblico di internet, decisamente differente da quello che frequenta abitualmente il teatro.» Murder, invero, è innovativo perché abbatte la quarta parete e fa dello spettatore parte integrante del racconto. Chi osserva, dunque, diventa detective, fa domande, interviene fattivamente.

L’ultima messa in onda sulla piattaforma Facebook è stata realizzata sabato 18 aprile 2020, mentre la prossima si terrà sabato 2 maggio. Sulla pagina la compagnia scrive: «Vi ringraziamo davvero di cuore per aver partecipato alla seconda parte de I Delitti di Venezia. Siete stati numerosissimi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per la terza e ultima parte de I Delitti di Venezia che si terrà prossimamente! Un risultato davvero inaspettato! Restate aggiornati!»