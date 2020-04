Coronavirus, giovani medici OMCEO collaborano con la ASL BT

«Con estremo piacere e senso del dovere i nostri giovani colleghi saranno a disposizione della collettività e della nostra Azienda sanitaria locale al fine di offrire il loro contributo professionale ed umano in questo particolare momento. A loro l’incoraggiamento di tutto l’Ordine certi che sapranno fare benissimo. Del resto, sebbene giovani medici, hanno un profondo senso del dovere rafforzato dal momento storico».

Così Benedetto Delvecchio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani e il dottor Mario Lucio Dell’Orco, direttore del corso di formazione specialistica in Medicina generale, a seguito della comunicazione ricevuta da parte della Asl Bt in merito all’accoglimento della proposta effettuata dall’Ordine di poter «prestare attività clinico assistenziale ai colleghi del Corso per emergenza Covid 19 nella Asl Bt in capo al dipartimento di igiene pubblica laddove l’emergenza sanitaria in atto ne dovesse richiedere l’impiego».

«I medici saranno organizzati e diretti nei compiti di sanità pubblica e nello specifico i medici impegnati ad Andria saranno (2); Barletta (3); Bisceglie (2); Canosa (1); Margherita di Savoia (1); Minervino Murge (1); San Ferdinando (1); Spinazzola (1) Trani (2), Trinitapoli (1) - ha concluso Delvecchio -. Nel ribadire la piena e completa disponibilità a collaborare con le Istituzioni impegnate in questa battaglia contro il coronavirus il mio pensiero va ai 125 colleghi morti e ai loro familiari alla luce della comunicazione al 16 aprile da parte della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che nel suo sito listato a lutto riporta giornalmente l’elenco delle vittime».