Il biscegliese Pasquale Pizzi fra i magnifici 12 del Drink Team 2020 in Italia.

«Mi sono candidato – racconta lo stesso Pasquale Pizzi - con altri 120 bartender di tutta Italia, per partecipare al Drink team 2020 del bar Giornale, una rivista specializzata nella mixology e in tutto ciò che le ruota attorno.

La selezione è avvenuta a scaglioni, prima tra i cosiddetti “senatori”, ossia tutti i partecipanti alle precedenti edizioni del Drink Team dal 2012, poi tramite il voto online di professionisti del settore.

Il Drink Team è la rubrica di degustazione e miscelazione del Bar giornale. Obiettivo: sviluppare ogni mese una ricetta originale prendendo spunto da un modern classic. Quest’anno ho avuto il piacere di essere stato selezionato. È dall’età di 23 anni che mi sono lanciato nel sogno di molti: diffondere qualcosa di nuovo come la mixology nella mia città, Bisceglie. Non avrei mai potuto farlo senza i miei due grandi amici e maestri Gianni Dell’olio e Francesco Di Gioia, con cui ho lavorato nel progetto “A’ Barraca”, un angolo di paradiso a ridosso sul mare, dove si ferma il mondo e ognuno può godersi la vita.

Segue poi l’esperienza Contrabar (con alla guida sempre Gianni e Francesco): cocktail bar nel centro storico di Bisceglie, che conta più di 700 etichette in bottigliera e da quest’anno è entrato a far parte dei Best Bar d’Italia della guida Gambero Rosso. In posti così rilassanti e magici, crescere professionalmente è stato un gioco, mantenendo sempre alto il culto della qualità, con drink list che variano ogni stagione.

Il mio obiettivo è sempre stato stimolare la curiosità dei clienti e informarli sul “bere bene”, proponendo rivisitazioni di drink, utilizzando tecnica e fantasia, senza dimenticare l’accoglienza e la massima ospitalità. Il tutto condito con una sana dose di umiltà. A questo proposito vorrei ringraziare anche tutto lo storico team con il quale lavoro da anni, in primis Rosita Dell’olio e Vincenzo Lampedecchia: l’unione fa la forza, sempre».