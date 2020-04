​L'Unitre Bisceglie più forte della pandemia. Tutte le attività durante il covid-19

«Il 3 marzo scorso a malincuore il consiglio direttivo UNITRE decise di sospendere tutti i corsi, intendendo proteggere i tanti frequentatori da quel maledetto virus che si affacciava anche in Puglia. Molti giochi erano già stati fatti: una splendida visita alla Cittadella della Scienza di Bari, The full Monty al Teatro Team, un Incontro-dibattito con la signora Scorese, sorella di SANTA, giovane donna barese vittima distalking, la classica Via Crucis a San Giovanni Rotondo, e tanto altro, tutto era programmato …ma arrivò invece il Covid -19 a sconvolgere la vita».

E' quanto si legge nella nota a firma di Annamaria Pignatelli, Presidente UNITRE Bisceglie.

«Lo spirito intrinseco dell’Unitre - prosegue - è quello di aggregazione; nell’esistenza di ognuno di noi gli “altri” non possono essere esclusi e per “altri” si può intenderela famiglia, ma necessari sono gli Amici, quelli che condividono con te hobby, segreti, passioni e risate; ebbene, l’Unitre è questo: un grande gruppo di persone, di varie età, estrazione, pensieri o cultura che si ritrova per mettere in pratica il saggio consiglio “mens sana in corpore sano”; corsi e laboratori forgiati per acculturarsi, per riaprire i cassetti della memoria, per attivare sogni antichi o provare giochi nuovi, per cantare, scrivere, viaggiare, ballare, fare ginnastica o imparare a usare internet, per ascoltare un’opera lirica o mangiare focaccia in allegria, per parlare di filosofia o di religione, imparare l’inglese o conoscere l’ambiente e tanto altro.

Tutto il nostro sforzo bloccato dal Coronavirus? Assolutamente NO. Le tecnologie più avanzate purtroppo non attengono spesso alle nostre generazioni (terza età) , ma ci è stato sufficiente WhatsApp: sul gruppo dell’associazione sono volate, via etere, lezioni di attività motoria, voci narranti, canti corali, poesie, racconti, immagini, tutorial ed altro, tutto a tenere vivo l’interesse e la mente dei tanti soci frequentatori; tutto nell’intento di non far sentire solo nessuno di noi.

L’UNITRE, come recita lo Statuto, è anche Accademia di Umanità, e quindi in questa emergenza straordinaria l’Associazione si è attivata per essere vicina alla CARITAS cittadina offrendo beni di prima necessità; certo, una goccia nel mare, ma offerta col grande cuore dell’UNITRE, magari in attesa di poter intervenire ancora o in altri modi.

La speranza ci appartiene; siamo certi di poter essere tutti presenti alla prima “adunata” possibile e di ricominciare.

In questo spirito l’UNITRE augura a tutta la Città di BISCEGLIE “Buona Salute” ed è pronta ad accogliere quanti vorranno trascorrere in serenità e in maniera proficua il loro tempo libero».