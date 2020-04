L'epidemia in corsia: la testimonianza di un medico del reparto di "Malattie infettive" di Bisceglie

Anna Giannelli è medico della unità operativa di Malattie Infettive, diretta da Sergio Carbonata, dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, il Covid Hospital della Asl Bt. Di seguito la testimonianza dalla "trincea" dei luoghi in cui ogni giorno si combatte per la vita:

«Non è facile, no, non è affatto facile. E’ successo tutto troppo in fretta, troppo velocemente.

Wuhan a gennaio era così lontana. Wuhan, nella provincia di Hubei, un altro Coronavirus, come la SARS , come la MERS. Uno legge, si informa, ma in realtà pensa che probabilmente non vedrà mai un caso di infezione da Coronavirus, o perlomeno questo era quello che pensavo io.

Invece, nel giro di poche settimane, tutto è stato stravolto. Giorni di affanno, di corsa, un vortice infinito di cose da fare.

Tutto cambiato, la nostra vita professionale, la nostra vita personale. All’inizio, quando al mattino mi alzavo per andare al lavoro, dicevo a mio marito “vado in guerra” e mi sentivo proprio così.

Il reparto progressivamente blindato, noi necessariamente costretti a proteggerci, con la consapevolezza di non essere riconoscibili,e loro, i pazienti.

La percepisci la loro solitudine quando entri nelle stanze, la vedi nei loro sguardi, nei loro gesti. Stremati, sofferenti e tanto, tanto spaventati. E allora ti chiedi che dire, qualunque cosa possa alleviare il loro dolore. Qualche volta sono irritati, indisponenti ed è con te che se la prendono, come se fossi il responsabile del loro isolamento.

Altre volte condividi i loro momenti di felicità, come la nascita di un figlio, che non potranno abbracciare, se non a distanza. Oppure gli devi nascondere notizie dolorose, come la morte di un padre, per non deprimerli ulteriormente.

Ma ogni giorno sai che devi dare il meglio che puoi, senza guardare gli orari, le festività, senza sentire i segni della stanchezza perché c’è molto da fare e tutto quello che ognuno di noi fa, nel suo piccolo, è un grande aiuto in questa battaglia.

Ma ti basta guardare, quando vai in visita, i piccoli segni di miglioramento, quelli che tu vedi prima ancora che loro ne siano consapevoli , le loro frasi , i loro sorrisi perché ti torni la carica.

E ogni volta che puoi dire a qualcuno di loro che è dimesso, senti che hai vinto una piccola battaglia di questa terribile guerra».