L’appuntamento delle festività Pasquali in piena emergenza sanitaria determinata dalle esigenze di contenimento alla diffusione del virus COVID-19, ha imposto un’ulteriore intensificazione dei controlli sugli assi stradali delle province di Bari e BAT, da parte dell’Arma dei Carabinieri, anche con l’utilizzo di elicotteri del 6° NEC di Bari.

Nella giornata odierna i controlli si sono incentrati nella provincia BAT, con particolare riferimento alle arterie stradali che consentono di raggiungere le località turistiche balneari e rurali, mete potenziali di turisti intenzionati ad infrangere le suddette misure di contenimento, in quanto attratte dal miraggio di poter trascorrere queste soleggiate giornate di festa in comitiva.

Notevole è la mole di controlli eseguiti sulla SS 16 bis, sulla SP 170 e sulla SP 231, oltre che sulle strade minori di accesso e deflusso dalle città di Andria, Barletta e Trani. Non sono mancate le sanzioni amministrative in violazione al D.P.C.M. in vigore, ma anche quelle relative a violazioni del codice della strada.

Decisamente prezioso l’ausilio dell’elicottero che, come accaduto sul terrazzo condominiale di una palazzina, ha consentito di individuare una tavolata di persone. Non appena accortesi della presenza del velivolo dell’Arma, i convenuti sono fuggiti via e sono in corso accertamenti per l’identificazione degli stessi. Tali assembramenti costituiscono, come è noto, violazioni delle richiamate normative di contenimento.

Particolarmente lodevole il senso civico di numerosi cittadini che hanno segnalato alle Centrali Operative delle Compagnie di Andria, Barletta e Trani assembramenti di persone nella pubblica via.