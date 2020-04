Coronavirus, da Tatò Paride spa 200 mila euro per ventilatori polmonari e altre iniziative

«La TATO’ PARIDE SPA dona 200.000€ per l'acquisto di 20 ventilatori sub-intensivi per assistenza respiratoria agli ospedali Covid-19 del Policlinico di Bari e di Bisceglie».

Sono le parole dell’amministratore unico della Tatò Paride spa Bartolomeo Tatò.- Oltre ai 20 ventilatori, tante sono le iniziative che la Tatò Paride Spa ha attivato per dare un contributo concreto alle nostre comunità ed ai nostri presidi ospedalieri:

- Integreremo i buoni spesa che i comuni erogheranno alle famiglie bisognose, riconoscendo uno sconto extra del 10%

- Abbiamo bloccato i Prezzi di Tutti i prodotti confezionati a marchio Coop fino al 31 maggio.

- Siamo al fianco del Dipartimento Protezione Civile, Anci e associazioni di volontariato per consegnare la spesa a tutti coloro che ne hanno bisogno.

- Consegniamo Gratis la spesa a domicilio in molti comuni alla nostra clientela

- Abbiamo predisposto in tutti i nostri supermercati, in collaborazione con tantissime associazioni di volontariato, locali e nazionali, i Carrelli Solidali per dare una mano immediata nella nostra prossimità.

- Stiamo donando alimenti a molteplici Enti Benefici del territorio



Abbiamo cercato in tutti i modi di essere vicini ai nostri lavoratori, quotidianamente in prima linea al pari di medici ed infermieri, proteggendoli con polizze assicurative covid-19 e riconoscendo loro circa 100.000,00€ in buoni spesa.

Oltre la parte solidale, nei primi giorni di emergenza, il nostro obiettivo primario è stato contrastare in maniera rapida, efficace ed efficiente la diffusione del virus allineando i nostri supermercati Coop, Coop Superstore Master Coop Alleanza 3.0 ed Alter ai nuovi assetti richiesti dai vari DPCM di Marzo. Siamo stati subito operativi attivando lo Smart Working per la sede, abbiamo previsto presidi all’ingresso di ogni supermercato per evitare assembramenti, dotato di dispositivi di sicurezza individuale i dipendenti, installato pannelli plexliglass protettivi alle casse, sanificato periodicamente tutti gli ambienti e le postazioni di lavoro, posto linee di demarcazione all’interno dei punti di vendita per far rispettare le distanze di sicurezza e regolamentato gli orari di apertura e chiusura.

Manifestiamo inoltre la nostra intenzione, qualora l’evoluzione dell’emergenza lo dovesse richiedere, a prevedere ulteriori azioni a supporto delle nostre comunità e dei nostri clienti".