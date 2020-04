Emergenza coronavirus, Fp Cgil Bat: «Carenza di personale alla Sanitaservice»

La Funzione pubblica Cgil Bat è sollecitata in questi giorni da costanti e continue rimostranze degli operatori della Sanitaservice Bat che necessitano di una seria presa in carico al fine di evitare o prevenire un fenomeno oramai dilagante che è lo “stress da lavoro correlato”.

«Alle numerose richieste relative agli adempimenti previsti dal D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, utili a favorire misure per impedire la diffusione del contagio da Covid-19 (congedi e permessi straordinari, permessi 104/1992, lavoro agile, filtro agli accessi di visitatori e cittadini verso le strutture sanitarie dell’ASL BT, ecc), registriamo un notevole sovraccarico di lavoro per gli operatori che restano in servizio e si vedono negare la richiesta ferie, trasferiti dall’oggi al domani da un’Unità Operative di degenza all’altra, senza una preventiva comunicazione e senza una pianificazione organizzativa degli interventi, a cui si aggiungono quelli straordinari per sanificazione ambienti, pulizia ecc…» spiegano il coordinatore sanità e la segreteria provinciale della Fp Cgil Bat in una nota a firma di Luigi Marzano e Rosa Matera.

Marzano e Matera chiedono l’intervento del Prefetto della Bat, del direttore generale della Asl Bat e dell’amministratore unico della Sanitaservice Bat al fine di chiedere anche per la Sanitaservice «l’incremento delle risorse umane utili e necessarie, valutando anche l’opportunità dell’incremento delle ore contrattuali al personale part-time e trasformando a tempo indeterminato i pochi contratti di lavoro residui a tempo determinato, ma soprattutto favorire un “piano di assunzioni straordinarie” utili alla gestione di questa fase emergenziale» concludono Marzano e Matera.