Coronavirus, nella giornata di Sabato controllate 1980 persone e 146 esercizi commerciali

Nella giornata di sabato 28 marzo sono state 1.980 le persone controllate dalle Forze di Polizia nell’intero territorio della provincia di Barletta Andria Trani, nell’ambito delle attività messe in campo per garantire l’attuazione delle misure del Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus; 48 di queste sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, per il mancato rispetto delle predette misure; 6, invece, i soggetti denunciati per altri reati.

A questi numeri si aggiungono i controlli nei confronti di 146 esercizi commerciali.

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 26.703; le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.705, mentre 33 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; le persone sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece 107; a questi numeri si aggiungono 5 arresti e 41 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 3.841, con 50 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale ed 11 titolari sanzionati amministrativamente

I controlli, eseguiti dalle Forze dell’Ordine con la collaborazione delle Polizie Locali dei dieci Comuni e con il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente nei prossimi giorni.