​"U Virusse Globalezzòte​", Demetrio Rigante dedica una poesia all'epidemia in corso

Il noto poeta Demetrio Rigante, già vincitore di prestigiosi premi, diffonde un componimento dal titolo U Virusse Globalezzòte circa l’emergenza che sta colpendo il mondo intero. I versi, scritti in lingua dialettale biscegliese, nascono dal fatto che anche il Bel Paese si trova alle prese con il Coronavirus, differente dal comune virus influenzale.

Rigante spiega: «La sottovalutazione dei primi allarmi provenienti dalla Cina è stata sicuramente la causa dei numerosi contagi avvenuti al Nord e poi su tutto il territorio italiano, ma ormai u prése ià fatte (il danno è fatto) e non resta che arginare i suoi effetti dovuti alla mancanza di un vaccino. Tutti siamo in pericolo, anziani e persone affette da gravi patologie sono i più a rischio, l’impegno è ridurre la trasmissione del virus attenendosi alle disposizioni attuative dei vari decreto-legge del Presidente del Consiglio dei ministri che invitano a uscire di casa solo per necessità estreme. La speranza è in un intervento del Sia Lodato per un quanto prima risveglio da questa “notte lunga” in cui ognuno di noi, pur tra le tante difficoltà, sta riscoprendo valori come Patria, famiglia e solidarietà».

U Virusse Globalezzòte…

Stu Paiése còre a tutte,

bédde, bròv’e nírue n-dutte…,

s’òv’acchiòte ind’a la mmèrde

pe la salíute ca se pèrde

p’u virusse maleditte

ca te vène ritte ritte

nzéim’a ci vène ndrète

da la “véie de la sète…”.

Dóppe tande nèun’e séne

tartagghiòte da la Céne,

grazzie o munne globalezzòte…,

u virusse s’à sparnezzòte.

Tra le prém’a sta “uascèzze”

u Paiése de la bellèzze

sémbe préme a frecatíure

ce se tratte d’avè u fletíure

e seccóme nan zéme sènde

ma de véte sém’amènde

u decaleghe iésse fóre

pe chembatte ind’e fóre

u virusse che la coróne,

u Covidde deciannóve,

ca n-grauce mètt’u véve

n-gorséie de l’infettéve…

Mó la réghela chiú sáne

ià lavasse pó’ re mmáne

ce se vaie ind’a la scernáte

a la chiazze …e o rettuáne

e scanzáme ògni chendatte

ce vedéme ca se ne sbatte

ci la còpe tène frevíute

e t’allénde ne strenníute…

Ormà ièlte ià l’attenziaune

ind’a ògni accassiaune,

stu virusse mó se pigghie

a dó stè u grasceligghie,

a dó staie na tranéie

ca se fòce ped allegréie

preccià a cuss’è la uascèzze

ca le daie la chendandèzze…

Néinde viagge ind’a sta fòse

stáme nghíuse ind’a la còse

a schepréie che le figghie

u calaure de la famigghie…,

ci l’etò tèn’avanzòte

e u caméne s’à scherdòte

pigghie fatte da rèta rète

ca le pórte l’ènne ndrète,..

Giò chiú d’íune appénn’u musse

pe stu chègne de virusse

ca te lève libbertòie

e paciénze a quanditòie:

stè ci n-gòse vaie atturne

e stè nnènze sémbe o furne…,

stè ci parle sémb’assíule

e a tutte mènn’a fà n-ghíule…

Stè ci pénze a fò l’amóre

e remèn’a cór’a córe…,

stè u atlète ca che la tíute

nnènz’o frighe àpr’e achíude

… e pó séinde dó balcóne

la megghière: - Sei cazzóne…

Stè ci lèsce, scrév’o chènde

ci se còche re metènde

quanne sénde a la talavisióne

ca ià lónghe sta passióne…

Sta “nettòte” òva passò

cóme quanne tand’ènne fò

la Spagnóle e la Feleppéne

affecuòrene ògni caméne…

Stáme n-gòse pe stu macéidde

véicchie, giúven’e uagnengéidde

ce u virusse angór’è véve

e resulte angóre attéve…,

acchesséie stáme a fiènghe

a le tande chèmece biènghe…

Ce pó’ séme scaregnáte,

sfrettenáte e píure segnáte…,

ce u virusse n’à chendaggiòte

bèh…, pregáme u Sia Lodòte

ca ce Iídde própie vóle

u virusse chiú nan dóle

e in Itaglie se repigghie

la fatéghe e ògn’aggigghie

e retórne l’allegréie

pe la nóst’economéie

e o Munne n’aria nóve

a dó páne e premedóle

retórn’a iésse ne valóre

cóm’u vòse dòte cu córe…