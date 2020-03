Restrizioni e autismo: le famiglie chiedono permessi per svolgere attività motoria all'aperto

Ci sono categorie fragili, in lotta continua per appropriarsi di quello che dovrebbe essere la quotidianità. Sono adulti, ragazzi, bambini che in questo momento di emergenza faticano più di altri ad applicare la richiesta del governo di restare a casa.

Parliamo delle persone con forme di autismo. Per molti di loro è stato difficile spezzare così bruscamente la routine e cambiare abitudini. Inoltre per alcuni ragazzi autistici la totale reclusione può essere drammatica e arrivare a cancellare tutti i progressi che a fatica sono stati raggiunti. Per questo motivo, l’Associazione Time...Aut-Odv associazione genitori e ragazzi autistici ha inviato una richiesta ai sindaci di Trani e Bisceglie chiedendo misure a sostegno delle famiglie con soggetti autistici.

“Chiediamo - scrive la presidente Caterina Pascalone - tolleranza per i nostri figli autistici, che in alcuni casi necessitano di uscire per una passeggiata, accompagnati dal genitore, per scaricare stress e tensione, che possono portare a crisi incontrollate”. L’associazione chiede, quindi, alle due amministrazioni una nota ufficiale in cui si concede la possibilità a questi bambini o ragazzi di fare una passeggiata senza incorrere in sanzioni, rispettando le norme di distanziamento sociale, muniti di autocertificazione e diagnosi del neuropsichiatra che attesti la condizione del proprio figlio.

In altri comuni sono state già diffuse comunicazione a sostegno di queste famiglie, aiutando così i genitori nella gestione dei ragazzi che in alcuni casi non riescono a comprendere la situazione che stiamo vivendo oppure sono affetti da un’iperattività difficile da contenere.

Intanto anche il delegato tranese di Autism Friendly, Fabrizio Ferrante, fa sapere di aver inviato al Prefetto della Bat e al sindaco di Trani richiesta di poter far svolgere attività motoria all'aperto a ragazzi autistici.