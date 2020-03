Animali domestici e Coronavirus: le parole della dott.sa Calò, medico veterinario

Fedeli compagni di avventura e instancabili amici di gioco, per tanta gente rinchiusa in casa sono i propri animali domestici a rivelarsi la marcia in più per affrontare questo duro periodo di quarantena dettato dal Coronavirus. Ma, come comportarsi nella propria abitazione in presenza di amici scodinzolanti durante questi giorni di permanenza casalinga?

Lo abbiamo chiesto ad un’esperta del settore, la dott.sa M.Emanuela Calò. Laureatasi quindici anni fa con una tesi sulle malattie infettive, è un medico veterinario che si occupa di medicina del cane e del gatto. Dopo numerosi aggiornamenti ed esperienze professionali lungo tutto la penisola, da sette anni svolge con passione il suo lavoro nelle vesti di Direttore Sanitario dell’Ambulatorio Veterinario Trani.

La dott.sa Calò fa subito una prima distinzione e spiega come in campo veterinario i Coronavirus siano noti da molto tempo: “E’ importante sottolineare che questi virus non sono trasmissibili all’uomo, ma sono propri di queste specie”. Nello specifico, nel cane sono responsabili di lievi enteriti e solo alcuni ceppi causano infezioni gravi; nel gatto possono causare la peritonite infettiva, una patologia ad esito mortale.

Il nuovo coronavirus che sta infettando gli umani in questi mesi è invece il Covid19 (CO sta per coronavirus, VI sta per virus, D sta per desease e 19 per l’anno in cui è stato scoperto) e la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) afferma in un comunicato che attualmente non ci sono prove che gli animali domestici possano essere infettati da questo coronavirus. Come ci spiega la dottoressa, allo stato attuale non risulta nessuna evidenza scientifica della trasmissione degli animali all’uomo, né gli animali possono fungere da portatori sani: a confermarlo molto chiaramente sono enti ufficiali come il Ministro della Salute e l’Istituto superiore della sanità. “Gli animali domestici non rivestono alcun ruolo epidemiologico e anche se in futuro dovessero essere recettivi, il loro ruolo ai fini del contagio all’uomo sarebbe trascurabile se non nullo. I nostri amici animali sarebbero più che altro vittime” aggiunge.

Nonostante queste premesse, il medico veterinario richiama l’attenzione dei custodi di animali domestici: “In caso di contagio del proprietario è meglio che costui limiti i contatti con il proprio animale al minimo indispensabile. Questo per un principio di precauzione perché potrebbe fungere da contaminante ambientale come un qualsiasi oggetto. E’ raccomandabile un alto livello di igiene lavando le mani prima e dopo averlo toccato, per cui se si è positivi all’infezione è bene limitare i contatti e delegare la gestione ad un familiare”. Per quanto riguarda poi la somministrazione di test per coronavirus felino o canino, esso risulta inutile in quanto, come già spiegato precedentemente, si tratta di virus diversi.

Argomento di confronto fra cittadini è, inoltre, la passeggiata con il proprio cane: “L’OIE (Organizzazione Mondiale Sanità Animale) ribadisce che non esistono prove a sostegno di restrizioni alla circolazione di animali da compagnia. Per cui, sempre nel rispetto delle norme del buon senso e delle restrizioni messe in atto giorno per giorno, ben vengano le passeggiate con i nostri cani che saranno più brevi del solito e in un’area più circoscritta, ma potranno avere una miglior qualità! Il consiglio è quello di lasciare il telefonino ed i brutti pensieri a casa e passeggiare con il cane, al suo ritmo, lasciandogli annusare i suoi angoli preferiti, facendolo esplorare e, se ci guarda, ricambiando affettuosamente!”. Dopo la consueta passeggiata il suggerimento della dottoressa, per i più scrupolosi, è di pulire pelo e zampe con salviettine alla clorexidina, un potente antimicrobico che uccide virus e batteri. Inoltre, si consiglia di lavare il proprio animale non più di una volta ogni tre settimane con uno shampoo che contenga il 4% di questa sostanza.

I benefici della compagnia di un animale, in questo momento difficile, possono davvero rivelarsi fondamentali: “La loro presenza è molto utile nelle situazioni di stress: contribuisce ad abbassare la pressione arteriosa, regolarizza il battito cardiaco, migliora l’ossigenazione del sangue, riduce l’ansia, migliora l’umore e soprattutto rafforza il sistema immunitario. Inoltre gli animali attivano la parte emotiva del nostro cervello con effetti benefici come la produzione di ossitocina, ormone del benessere: saranno molto contenti di averci in casa tutto il giorno!” evidenzia la dott.sa Calò.

Infine, ecco la proposta di alcuni giochi di attivazione mentale che in questo periodo possono rivelarsi utili nel ridurre eventuali situazioni di ansia e nello stimolare l’intelligenza dei nostri compagni scodinzolanti:

Il gioco del tris è molto semplice: ci servono tre bicchieri di plastica rovesciati su di una superficie, nascondiamo un biscottino sotto uno di essi, il cane dovrà trovarlo usando olfatto e zampe;

Cercare oggetti nascosti: nascondiamo un biscottino o un gioco in un luogo dove il cane possa trovarli e insieme attiviamo una caccia al tesoro;

Allenamenti all’ubbidienza: piccoli comandi come “seduto, zampa, terra” in piccole sessioni da dieci minuti. Il cane va premiato e bastano anche lodi e carezze;

Gioco dell’asciugamano: nascondere un biscottino fra gli strati di quattro asciugamani, il nostro cane si butterà a capofitto nella ricerca e si divertirà tantissimo;

Anche con il gatto possiamo sbizzarrire la nostra fantasia costruendo cucce con scatole di cartone, palline di carta stagnola da lanciare rasoterra sul pavimento, brandelli di stoffa da far serpeggiare stimolando l’istinto della caccia.

“Insomma, possiamo renderli felici con poco a patto che passiamo un po’ di tempo con loro. Andrà tutto bene: un caloroso abbraccio virtuale e una supercoccola ai vostri amici dalla Dottoressa Emanuela”, il saluto e l’augurio finale.