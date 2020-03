Il coronavirus sta cambiando le nostre abitudini, per scongiurarne la diffusione siamo costretti a mantenere le distanze da tutti, ritrovandoci improvvisamente soli. "Ci siamo fermati a pensare: cosa può esserci di positivo in una situazione come questa? Sicuramente possiamo leggere un libro, studiare, lavorare, oppure guardare film e serie tv.. ma possiamo anche muoverci, tenere la mente ed il corpo attivi per essere in forma ed in salute, e possiamo farlo insieme grazie alla tecnologia".

Così i ragazzi di Activita promuovono il movimento, anche tra le mura di casa. Come? Ogni giorno un allenamento preparato dai Coach, fruibile all’interno del gruppo Facebook Dedicato. E’ possibile allenarsi in autonomia con il supporto in tempo reale dei Coach Activita. Basterà chiedere per qualunque dubbio o consiglio. Un servizio che per ora è accessibile gratuitamente: "E' il nostro contributo per contrastare la sedentarietà in questa situazione difficile".

Per iscriversi basta compliare la richiesta di iscrizione al Gruppo Facebook MyCoach Parkour, attendere l'accettazione della domanda e prepararsi all'allenamento. "In questa fase verranno proposti esclusivamente allenamenti che possono essere svolti in casa, ma successivamente inseriremo anche proposte per l'outdoor".