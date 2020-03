Sta bene il "paziente 1" della Bat. Esemplare la gestione del caso

#andràtuttobene, uniti per combattere l'emergenza sanitaria

Tutti a casa in famiglia per vivere queste giornate di apprensione, in attesa che tutto finisca presto. Vedere le strade deserte, bar chiusi, locali vuoti in città, provoca un senso di smarrimento e angoscia. Come testate giornalistiche biscegliesi, vogliamo affrontare questo momento