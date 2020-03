"Nel mare c'è la sete", il primo romanzo di Erica Mou

«E' uscito, per Fandango Libri, il mio primo romanzo. Arriva in un momento della nostra vita inedito, inaspettato. Mi riscalda pensare che la sua lettura possa allietarvi questo tempo sospeso che stiamo vivendo e quello luminosissimo che arriverà poi!». E' l'annuncio dato da Erica Mou che per una volta ha messo da parte la musica e si è dedicata alla scrittura con la pubblicazione del romanzo "Nel mare c'è la sete".

«In attesa di potervi abbracciare nelle bellissime librerie d'Italia per il tour di presentazione alla fine di questa emergenza - scrive ancora la cantautrice ed ora scrittrice biscegliese -, vi segnalo che l'E-BOOK è acquistabile adesso su tutte le piattaforme digitali. Se invece siete amanti dell'odore della carta tenuta tra le mani, il romanzo si può ordinare in tutti gli shop online (Ibs, Amazon, ecc...) e sarà consegnato direttamente A CASA VOSTRA».

Sinossi:

Maria e Nicola sono una coppia rodata, lui pilota di aerei, cuoco e genero perfetto (per quanto esprima la sua ansia in dolori notturni che gli stringono il corpo), lei un po’ meno perfetta, una di quelle donne che in borsa non trovano mai nulla e che, soprattutto, molti anni prima ha ucciso Estate, sua sorella.

La famiglia di origine si è strutturata intorno a questo lutto, il padre ha smesso di andare in ufficio, la madre si è sforzata di avere rapporti con lei, la figlia rimasta.

Dopo aver passato anni a vivacchiare senza uno scopo, dopo il classico periodo a Londra, Maria ha messo su un eccentrico negozio: i clienti vanno da lei perché pensi e compri per loro regali importanti per persone che lo sono altrettanto. Il suo lavoro consiste nel confezionare l’amore e l’affetto con un bel fiocco, per chi non ha il tempo di farlo.

La vita di Maria però, sempre in bilico, un giorno si incrina definitivamente: in ventiquattro ore, il tempo di quattro pasti, ha un negozio che non vuole, un compagno che non riesce a lasciare, e una scoperta che la porterà a riconsiderare tutto ciò che la circonda. In un romanzo che lega un tono leggero a una sconcertante franchezza, Erica Mou demolisce la retorica zuccherosa delle relazioni d’amore e racconta come dietro ogni coppia perfetta possa nascondersi un doppio fondo inaspettato.