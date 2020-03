Serrata di Conte: «Chiusi tutti gli esercizi commerciali tranne per i beni di prima necessità»

Il diretta facebook il premier Conte ha dichiarato: «Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. Sappiate queste rinunce stanno dando un grande contributo al Paese, L'Italia sta dando prova di essere una grande comunità.

Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio". Lo annuncia il premier Conte a Palazzo Chigi.

Chiusura dunque delle attività artigianali di servizio come parrucchieri ed estetisti, di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione «ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di servizio pubblico».



Un annuncio che era già nell’aria dalla prima serata, quando il presidente del consiglio ha annunciato che avrebbe tenuto un altro discorso intorno alle 21:45: il terzo provvedimento in pochi giorni è stato spiegato da Giuseppe Conte poco fa in diretta. A partire da domani dunque saranno chiusi tutti gli esercizi commerciali tranne quelli per i beni di prima necessità, quindi rimarranno aperti supermercati, farmacie e para farmacie. Ristoranti, pub, bar, tutti i servizi terziari e professionali, «ad eccezione di quelli legati alla pubblica utilità» chiusi. Viene ridotto ma rimane operativo il servizio pubblico di trasporti in attesa che passi la fase più critica del contagio dopo l’annuncio che quella del Coronavirus è una pandemia globale.