La solidarietà ai tempi del coronavirus, "Nonni, vado io"

Sono giorni complicati, soprattutto per gli anziani alle prese con le disposizioni del governo contro la diffusione del coronavirus che limita gli spostamenti e l'accesso alle strutture commerciali.

Ecco dunque la lodevole iniziativa di Italo Innocenti, un giovane studente universitario, da qualche anno impegnato in attività di volontariato in alcune realtà nel territorio biscegliese.

«Qualche giorno fa, navigando su Facebook - racconta lo stesso studente -, tra le varie notizie e post condivisi legate all’emergenza che ci troviamo a vivere, la mia attenzione è ricaduta sull’iniziativa presa da alcune ragazze torinesi: nel loro condominio si sono offerte gratuitamente di fare la spesa e altre commissioni agli anziani residenti nel loro stesso stabile per evitare di farli uscire, in quanto soggetti particolarmente a rischio.

Ho apprezzato molto quel gesto di umanità concreta e solidale che hanno messo in atto e mi sono chiesto “Perché non farlo anche a Bisceglie”, attraverso una catena solidale che ho voluto intitolare “Nonni, vado io!”.

Sono molte le realtà presenti di persone anziane totalmente sole, costringendole ad uscire per forza di causa maggiore per l’approvvigionamento alimentare o per l’acquisto di medicinali.

L’idea, già attuata nel mio condominio e in quello di altri amici, è quella che ogni ragazzo/a si “prenda carico” in modo totalmente gratuito e con le dovute precauzioni (contenute nei decreti ministeriali a fronte dell’emergenza Covid-19) di quei nonni soli che sono presenti nel proprio condominio, se ce ne sono. E’ uno sforzo che, se fatto in tutti i condomini biscegliesi, andrebbe a dar un po’ di sollievo ai “nostri nonni”, spesso affaticati nelle code ai vari supermercati e farmacie cercando di tutelarli dalla diffusione del Corona virus.

È buona cosa che ogni ragazzo che decidesse di aderire a questa iniziativa indossi guanti e mascherina nella consegna della spesa o dei medicinali, al fine di evitare il probabile e possibile contagio. Non si tratta di uscire una volta in più di casa, ma semplicemente di fare spesa per se e di aggiungere una busta in più per chi si decide di assistere.

Il mio appello a voi, cari ragazzi e coetanei. Cerchiamo di fare squadra, di tutelare noi stessi ma anche i nostri nonni!».

Note: per chi volesse prendere parte all’iniziativa non deve fare altro che affiggere la locandina in allegato nel proprio condominio e osservare, ovviamente, le disposizioni ministeriali. Ogni soggetto si assume la responsabilità del proprio operato.