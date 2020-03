La Direzione Generale della Asl Bt, sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali, ha predisposto misure di prevenzione per la gestione dell'emergenza legata al Covid-19. In particolare sono stati sospesi fino al 31 marzo 2020 i ricoveri programmati e ordinari di area medica e chirurgica e le prestazioni ambulatoriali sia ospedaliere e che territoriali. Sono sospese le attività del Cup e tassa ticket. Vengono garantite le prestazioni urgenti e non differibili. Resterà attivo sportello Cup per il pagamento delle prestazioni urgente per pazienti non esenti ticket.

Per le prenotazioni e le disdette è attivo il servizio di Call Center al numero verde 800.550.177 da lunedì al sabato dalle 8 alle 20

Per le prenotazione, le disdette e il pagamento è possibile utilizzare i servizi on line www.sanita.puglia.it/aslbt servizi on line

Indicazioni di sospensione fino al 31 marzo

COVID-19 Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenzaPER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Ricoveri

Sospensione fino al 31 marzo 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici.

Sono garantiti i ricoveri con carattere di urgenza e non differibile proveniente dal Pronto Soccorso e i ricoveri per pazienti oncologici. Tale sospensione si estende a tutta l'attività in libera professione intramoenia.

Visite ambulatoriali ospedaliere e territoriali

Sospensione fino al 31 marzo 2020:

visite ambulatoriali ospedaliere e territoriali

esami strumentali diagnostici e/o operativi

day service

diagnostica di laboratorio

Sono garantite

Richieste con motivazione di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e controlli con differibili (es. controlli post chirurgici)

prestazioni di dialisi

prestazioni oncologiche-chemioterapiche

radioterapia

PET-TC

donazioni di sangue

prestazioni inerenti il percorso nascita

Tale sospensione si estende a tutta l'attività in libera professione intramoenia

CUP E cassa ticket

Sospensione fino al 31 marzo 2020 delle attività di fronte office dei CUP

Sono garantite le attività di pagamento del ticket per prestazioni urgenti per pazienti non esenti

Call center

È attivo il numero verde 800.550.177 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

Servizi on line

Sono attivi i servizi di prenotazione, disdetta e pagamento www.sanita.puglia.it/aslbt sezione "servizi on line"