Pasta fatta in casa... per sentirsi a casa. Storia di un pugliese al Nord

Homo homini lupus. Eppure dobbiamo essere bravi a smentire la tesi di Hobbes per cui la solidarietà umana va a farsi benedire nei momenti in cui ci si aggrappa anima e corpo su sentimenti e azioni di puro egoismo. È quello che rischia di accadere in questi giorni di paura. Si pensi alla guerra tutta social che sta caratterizzando le ore post decreto Conte. Il decreto, cioè, che ha “chiuso” le zone rosse. Un decreto che ha spinto 2mila pugliesi a “fuggire” dalle regioni settentrionali per tornare dai propri cari. Un provvedimento necessario, ma che d’altro canto ha esacerbato gli animi di chi è qui, al punto da spingerlo, in maniera spesso aggressiva, a dare il “maltornato” al molfettese rientrato, quando non a “linciarlo” verbalmente.

Homo homini lupus, quindi. E sarebbe beffardo se proprio quando c’è da remare tutti dalla stessa logica parte, qualcuno decidesse di andare controcorrente o bisticciare per il posto a sedere.

Per questo abbiamo voluto dare evidenza a parole mirabili, a messaggi chiari. Ma pure a un esempio speciale di come ritrovarsi, riscoprirsi, tenersi agganciati alla propria storia e alla propria umanità ai tempi del coronavirus.

Ecco il post di Beppe, molfettese da tempo residente a Milano.

“Ci si divide e si tifa su tutto; a volte lo reputo buffo, questi giorni disgustoso e zotico.

Oggi Milano era bellissima: sole alto e vigile dalle 7,30 del mattino; tutto il giorno quel caldo primaverile che se vivi al mare ti fiondi sullo scoglio a crogiolarti; al tramonto colori stupendi. Un rigurgito di bellezza contro il fango piovuto tutto il giorno da ogni dove.

Un manipolo di stolti ieri sera decide di rinnovare il proprio status facendosi assalire dal panico dei decreti spoiler e catapultandosi in stazione per tornare a sud. Un sistema mediatico vomitevole e complice gonfia la notizia. Oggi tutti contro tutti. La fiera del luogo comune, della generalizzazione, della banalità, dell’egoismo.

Ve la racconto, l’altra parte del manipolo, quella che fa poco notizia. Siamo chiusi a Milano, e in casa, a difenderci da qualcosa che non vediamo, e che forse per questo neanche capiamo.

Casa, il mare, la famiglia mancano e chissà quando li vedremo. Non abbiamo idea di quando finirà.

Per esorcizzare la situazione ho deciso di fare cose che mi tengano dentro casa (quella attuale) e mi avvicinino a casa mia (quella originale). Cose belle. Questa macchina della pasta era di una vecchia zia, credo. Per anni l’ho chiesta a mia madre, da piccolo mi affascinava un sacco la sua meccanica e la maestria di chi la usava. Oggi ho spento i social, la tv e mi sono cimentato con la pasta fatta in casa. Ho passato tempo di qualità, quello che mi manca sempre. Il problema è quanto durerà, e cosa dirà la mia bilancia alla fine”.