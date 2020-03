​Festa della Donna, Italia Viva ricorda la storia di Ilaria Capua​

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Coordinatore del Comitato Civico Italia Viva di Bisceglie, Antonio Todisco, sulla ricorrenza dell'8 marzo, Festa della Donna.

«Italia Viva è contro ogni forma di violenza e per i diritti delle donne, richiamandosi alla nostra Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, come riportato testualmente nella nostra Carta dei valori:

“Donne e uomini devono avere in concreto eguali diritti e medesimi doveri. Per questo motivo ci impegniamo a promuovere costantemente i diritti delle donne nel lavoro, nella vita sociale e nella partecipazione politica. Ci impegniamo affinché si superino stereotipi e paradigmi sessisti. Ogni organismo politico, a partire dai nostri, sia costruito sul principio della parità di genere”

E oggi vogliamo ricordare una donna straordinaria, vittima di un linciaggio mediatico, Ilaria Capua. Scienziata di livello internazionale, virologa di fama mondiale, ha dedicato la sua vita a combattere malattie ed epidemie.

Un giornale scientifico degli Stati Uniti l’ha inserita nell’elenco dei 50 studiosi al top della scienza mondiale, probabilmente, nel campo della virologia, è la numero uno in Europa.

Ebbene qualche anno fa subisce un’accusa infamante, appresa sui giornali, dove scopre di essere indagata per un presunto traffico di virus e vaccini. Un’accusa vergognosa, preceduta da una campagna stampa diffamatoria e risolta dopo anni in un proscioglimento. Ilaria ha scelto di lasciare l’incarico di deputata dando le dimissioni e di andare via dall’Italia ed ora dirige un centro di ricerca di eccellenza dell’università della Florida. Una scelta sofferta, fatta per proteggere la famiglia e il suo lavoro dopo essere rimasta incagliata nei paradossi della giustizia.

A causa di un populista senso di giustizialismo sfrenato, il Parlamento e l’Italia hanno perso una delle persone più competenti in virologia ed è una persona che più di altri si sta impegnando a battere il coronavirus. Si levi forte il nostro grido, mai più violenze, discriminazioni,diffamazioni per le donne di tutto il mondo.