Coronavirus, sistemaGaribaldi distribuisce arance per non arrendersi alla paura

«Attenendoci alle disposizioni del Decreto Ministeriale e della Municipalità, in sintonia con le scelte adottate dal Teatro Pubblico Pugliese, convinti della necessità di mantenerci nell'unità di scelte anche delicate, tutte le nostre attività di spettacolo e formative sono sospese sino al prossimo 3 aprile. L'intento è quello di riorganizzare la programmazione in modo che in particolare gli spettacoli del cartellone non vengano persi. Agli abbonati chiediamo di attendere l'aggiornamento del calendario per valutare o meno la possibilità di aderirvi e così a quanti hanno acquistato biglietti, che comunque potranno richiedere il rimborso».

E' quanto si legge nella nota diffusa da Carlo Bruni, direttore del sistemaGaribaldi di Bisceglie.

«Il botteghino del Garibaldi - prosegue Bruni - resterà attivo per garantire assistenza e informazioni e anzi, avendo già previsto per l'appuntamento di domani con Maddalena Crippa, grazie alla complicità della ditta 2MImport-Export di Domenico Lopolito, l'offerta di arance al pubblico, iniziativa tesa a promuovere l'assunzione di Vitamina C e D per l'incremento delle difese immunitarie (Più vitamina C e meno paura!), confermeremo con un botteghino in piazza Margherita la loro distribuzione simbolica: un gesto di cortesia e complicità in un momento così delicato. Infatti, se sistemaGaribaldi e sqolaGaribaldi sospendono le loro attività, direzione, personale e compagnie residenti, nel rispetto delle misure di sicurezza, ci riserviamo la possibilità di sperimentare forme espressive diverse che possano confermare l'idea che la Cultura e il Teatro restano beni primari da garantire».