​Eletto il nuovo Consiglio direttivo della sezione di Bisceglie dell'Aido, tutti i nomi

L’AIDO (Associazione italiana Donatori Organi e Tessuti) di Bisceglie ha rinnovato nell’Assemblea del 19 febbraio e nel Consiglio Direttivo del 1 marzo le cariche del Gruppo Comunale per il quadriennio 2020/2024 ed ha indicato i delegati per la partecipazione all’assemblea provinciale.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Marisa Cioce (Presidente) Grazia Parisi e Giulia Di Luzio (Vice Presidenti), Rossella Ricchitelli (tesoriera/amministratrice), Antonio Anelli (segretario), Tina Sciortino e Pasquale De Savino (consiglieri).

Il nuovo Direttivo ha fatto propria la programmazione per l’anno in corso presentata nell’Assemblea del 19 febbraio dalla Presidente uscente Giulia Di Luzio, tesa a diffondere sempre più la conoscenza delle finalità dell’Associazione, cioè a promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule in base al principio della solidarietà sociale, ed a informare su quali stili di vita sono adeguati a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi.

Il quadriennio passato ha visto un Direttivo coeso ed attivissimo tanto che si è raggiunto un risultato lusinghiero in termini di raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione, con 501 nuovi donatori. L’obiettivo è riuscire ad eguagliare gli stessi risultati.

Il nuovo Direttivo, formato in maggior parte da consiglieri uscenti, intende, inoltre, collaborare con le altre Associazioni di volontariato presenti sul territorio cittadino, sia con quelle che hanno le stesse finalità sia con quelle che hanno finalità sociali,partecipando, in base alla disponibilità dei propri volontari, alle attività tese a rispondere alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.