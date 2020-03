Un party all’insegna dei ricordi con gli House Devotion

Sabato 7 marzo nella discoteca DF di Bisceglie, sarà proposto un nuovo appuntamento che vedrà alternarsi in consolle i dj e i vocalist dello staff House Devotion, formato da alcuni dei protagonisti delle stagioni del Divinae Folllie nei decenni ’90 e 2000.

Con una selezione musicale caratterizzata principalmente da sonorità classic house e soulful, saranno impegnati i dj Red Ricky, Ninni Bellifemmine, Nicola Di Venere, Nico De Maris, Franco Galantino e Silvano. Con loro ci saranno Alex G, Mowree, Luciano Tarricone, speker che hanno prestato la loro voce al locale cult della movida pugliese.

“Questo progetto musicale – ha affermato Alessandro Galluzzi, alias Alex G – è nato naturalmente a seguito della creazione di un gruppo Facebook, utilizzato da 6000 utenti principalmente come contenitore di ricordi dove postare registrazioni di importanti djset tenutisi in passato al Divinae Follie, fotografie e altro ancora”.

Sarà dunque proposta una serata all’insegna dei ricordi dedicata a quella generazione di 40/50enni che hanno vissuto quel periodo musicale tornato di moda. Dopo alcuni tentativi di reunion organizzati con successo in piccole strutture, questa è la prima serata proposta in una discoteca che vede gli House Devotion esibirsi come guest, nel locale che ha dato a tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto la possibilità di crescere ed esprimersi artisticamente.

“Ho scelto di portare avanti questo gruppo musicale per passione, non per altri fini. Ora ho il mio lavoro e spesso sono impegnato in giro per il mondo. Ma non sarei arrivato a questo senza il percorso artistico svolto con il Divinae Follie che mi ha aiutato nel periodo degli studi”.

Vocalist del Divinae Follie dal 1996 al 2007, Alex G e compagni proporranno una serata incentrata sui ricordi e sulle emozioni con una selezione musicale che spazierà dai grandi successi house del passato alla musica più ricercata, proposta per la maggiora parte con il supporto del vinile.

La proposta musicale del DF sarà variegata per accontentare tutti i palati musicali. Nella nuova pista da ballo “Vogue”, dancefloor che si affaccia sulla pista centrale sarà dato spazio alla musica house, deep e tech. Qui in consolle si alterneranno Flavio Santoro, Picca&Mars e Tomy.