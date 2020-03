​“Donne Pugliesi Ordinariamente…Straordinarie”​, l'adesione del Club per l'Unesco di Bisceglie

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, istituita dall'ONU nel 1975, che intende stigmatizzare l'urgenza del pieno raggiungimento dei Diritti delle Donne e della Pace mediante strategie internazionali e progetti atti a raggiungere l'obiettivo di migliorare le condizioni delle Donne, il Club per l’UNESCO di Bisceglie, ha aderito alla quinta ed. della rassegna “Donne Pugliesi Ordinariamente…Straordinarie”, organizzata da Stargate Universal Service Adv.

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie, nell’incontro-dibattito che si terrà presso il Salone ex poste Università, piazza Cesare Battisti 1 – Bari, venerdì 6 marzo 2020 a partire dalle ore 9:00, è rappresentato dagli interventi del Presidente Pina Catino (Il fine della società è la felicità comune) e dai soci: poeta Antonella Pagano (Radiosa femminilità), Rosa Leuci Presidente Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie (L’isola che non c’è), scultore Giacomo Gesmundo con due opere (L’Eco dell’URLO).

La Giornata dei Diritti della Donna ricorre l'8 marzo e si prefigge di ricordare sia le conquiste sociali, economiche, politiche e culturali che le discriminazioni e le violenze cui le donne sono state vittime. La prima Giornata è stata celebrata nel lontano 1909, il 28 febbraio, più di 100 anni fa, negli Stati Uniti d'America. Nel 1945, le Nazioni Unite, attraverso il primo Statuto internazionale e con la Carta che lo rappresenta, hanno affermato il principio di eguaglianza fra i generi.

Aprirà i lavori Gaetano Veneto, Presidente “Centro Studi dei Diritti del Lavoro” di concerto alla relazione del prof. Tommaso Germano. A seguire, la Presidente della STARGATE, Mariella Ragnini de Sirianna, illustrerà il tema di quest'anno: Con le Donne… per le Donne della nostra Terra affinché i loro diritti siano rispettati. Per i saluti istituzionali: Micaela Paparella, consigliere Comune di Bari. Madrina dell'evento sarà Irina Hale, artista internazionale anglo-russa che vive in Puglia.

Interverranno: Marilena Barbone - Coordinatrice MISOLIDA ONLUS sede di Bari (La donna in Africa, ieri e oggi); Pietro Battipede, funzionario Polizia di Stato (La donna: dalla inadeguatezza giuridica alla carenza sociale); Giovanna Brunetti, presidente del Comitato Pari Opportunità dell' Ordine degli Avvocati di Bari (Diritto.... dei Diritti); Maria Catalano Fiore, Storico dell'arte – Direttore PICCINNI NEWS (La Donna nella società attuale); Pina Catino, Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie (Il fine della società è la felicità comune); Lidia De Leonardis, già Direttore del Carcere Circondariale di Bari, dirigente Welfare comune di Molfetta (Goal 5 AGENDA 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile: realizzare l’uguaglianza di genere); Giandonato Disanto, ingegnere, scrittore (Il riconoscimento della dignità della Donna); Luigi Fino, medico, scrittore e storico (La Donna in Puglia dalla fine del ‘700 all’Unità d’Italia); Santa Fizzarotti Selvaggi, Vicepresidente Nazionale Crocerossine d'Italia onlus scrittrice, psicologo, psicoterapeuta (Donne ieri… oggi); Annamaria Giannelli, musicista, scrittrice e insegnante (Senza arte né parte: la donna e la musica); Emma Leone, avvocato presidente della UILDM (Le donne abilmente diverse); Rosa Leuci, presidente Circolo dei lettori-Presidio del libro di Bisceglie (L’isola che non c’è); Maddalena Malcangio, scrittrice e giornalista (La Donna nei paesi del Mediterraneo); Manuela Magistro, avvocato, docente della Scuola dello Sport del CONI, direttore generale Amatori Volley Bari (La comunicazione istituzionale); Monia Magistro, docente di attività e progetti di formazione (I giovani e la comunicazione); Mimmo Magistro, Giornalista (Bari, lo sport ieri e oggi); Irma Melini, esperta di Diritto internazionale, già Consigliere Comune di Bari ( I diritti delle donne viaggiano a due velocità); Antonella Pagano, Sociologa, scrittrice (Radiosa femminilità); Riccardo Riccardi, scrittore (7 marzo 1946, l’eccidio delle sorelle Porro) ; Maria Gabriella Sabato e Luisa Matera, associazione Stella del Monte (Intervista a Donna brigantessa); Ignazio Sblendorio, medico sport coach, esperto in nutrizione e alimentazione, presidente fondazione Salutistica onlus (Se la donna riconoscesse il proprio valore....).

Gli interventi, inoltre, saranno intervallati da performances artistiche a cura di Giusy De Pasquale, Maria De Pasquale, Giacomo Gesmundo, Lilli Maggi, Marinka e Sabrina Schiralli.

Condurrà Gianvito Pugliese, direttore LaVoceNews.It.

L’evento seguirà i seguenti orari: 9:00-13:30 e 15:30-19:30. L’ingresso è gratuito.

La cittadinanza è invitata.